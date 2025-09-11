Усі розділи
На Волині з українського винищувача впала ракета на житловий будинок – ЗМІ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 11 вересня 2025, 22:35
На Волині з українського винищувача впала ракета на житловий будинок – ЗМІ
фото: скриншот з відео

11 вересня у селі Копилля Луцького району Волинської області з українського винищувача впала ракета, у результаті чого було зруйновано житловий будинок. ДБР розпочало розслідування.

Джерело: видання "Волинські новини" з посиланням ТРК "Аверс"

Деталі: За словами очевидців, літак блакитного кольору летів дуже низько над будинками, а опісля повернувся у напрямку Білорусі. Жителі села підтверджують вибух і кажуть, що ракета нібито випадково впала із українського літака.

За даними джерел телеканалу, у зруйнованому житловому будинку мешкають батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД. Людей у будинку на той момент не було.

Повідомляється, що Державне бюро розслідувань розпочало розслідування "за фактом падіння авіаційного боєприпасу з українського винищувача на території села Копилля".

На місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР. Триває досудове розслідування за ч.2 ст.416 ККУ (Порушення правил польотів або підготовки до них).

Волинська областьвинищувачінадзвичайна подія
Волинська область
