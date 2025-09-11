Все разделы
На Волыни с украинского истребителя упала ракета на жилой дом – СМИ

Станислав ПогориловЧетверг, 11 сентября 2025, 22:35
фото: скриншот с видео

11 сентября в селе Копылля Луцкого района Волынской области с украинского истребителя упала ракета, в результате чего был разрушен жилой дом. ГБР начало расследование.

Источник: издание "Волынские новости" со ссылкой на ТРК "Аверс"

Детали: По словам очевидцев, самолет голубого цвета летел очень низко над домами, а затем вернулся в направлении Беларуси. Жители села подтверждают взрыв и говорят, что ракета якобы случайно упала с украинского самолета.

По данным источников телеканала, в разрушенном жилом доме проживают родители заместителя начальника местного спецподразделения полиции КОРД. Людей в доме на тот момент не было.

Сообщается, что Государственное бюро расследований начало расследование "по факту падения авиационного боеприпаса с украинского истребителя на территории села Копылля".

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГБР. Продолжается досудебное расследование по ч.2 ст.416 УК (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Волынская областьистребителичрезвычайное происшествие
