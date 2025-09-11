Усі розділи
Франція відправить три винищувачі Rafale для захисту східного флангу НАТО та Польщі

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 11 вересня 2025, 23:00
Франція відправить три винищувачі Rafale для захисту східного флангу НАТО та Польщі
Макрон. Фото - getty images

Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що розпорядився розгорнути три винищувачі Rafale для захисту повітряного простору Польщі та східного флангу НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Макрона в соцмережі Х

Деталі: Макрон сказав, що напередодні пообіцяв премʼєр-міністру Польщі розгорнути три Rafale для спільного із союзниками захисту повітряного простору Польщі та східного флангу НАТО.

Він додав, що обговорив це питання з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, "який також бере участь у захисті східного флангу".

"Безпека європейського континенту є нашим головним пріоритетом. Ми не піддамося зростаючому тиску з боку Росії", – написав французький президент.

Раніше в Німеччині заявили про готовність посилити свою присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на проникнення російських дронів до Польщі.

За даними Reuters, представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніці збивання дронів.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.

