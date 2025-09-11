Все разделы
Франция отправит три истребителя Rafale для защиты восточного фланга НАТО и Польши

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 11 сентября 2025, 23:00
Франция отправит три истребителя Rafale для защиты восточного фланга НАТО и Польши
Макрон. Фото - getty images

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что распорядился развернуть три истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Макрона в соцсети Х

Детали: Макрон сказал, что накануне пообещал премьер-министру Польши развернуть три Rafale для совместной с союзниками защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга НАТО.

Он добавил, что обсудил этот вопрос с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, "который также участвует в защите восточного фланга".

"Безопасность европейского континента является нашим главным приоритетом. Мы не поддадимся растущему давлению со стороны России", – написал французский президент.

Ранее в Германии заявили о готовности усилить свое присутствие на восточной границе НАТО в ответ на проникновение российских дронов в Польшу.

По данным Reuters, представители польской армии поедут в Украину, чтобы научиться технике сбивания дронов.

Читайте также: Новая ступень войны. Что является целью РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу.

