Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За день від атак РФ на Куп'янщині постраждали 10 людей

Тетяна ОлійникЧетвер, 11 вересня 2025, 23:23
За день від атак РФ на Куп'янщині постраждали 10 людей
фото - харківська обласна прокуратура

Десять людей, серед яких поліцейські та медпрацівники, постраждали за день 11 вересня в Куп'янському районі на Харківщині.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, у селі Осиново близько 9:20 російський FPV-дрон вдарив по службовому автомобілю правоохоронців: поранення і травми отримали пʼятеро поліцейських.

Реклама:

Близько 9:30 збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл села Ківшарівка. Пошкоджено авто екстреної медичної допомоги. Постраждали двоє медичних працівників.

Дослівно: "По селу Грушівка російська армія завдала авіаційного удару. Поранення дістали дві жінки віком 54 та 83 років і 50-річний чоловік. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки. Атака відбулася близько 10:30".

Харківська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
доповнено, відеоУдарні БпЛА вразили нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ
Керівник САП заявив про "критичні наслідки" історії з урізанням повноважень
Келлог: 19 дронів у Польщі не можуть бути випадковістю, Путін посуває межі
Російський дрон 50 хвилин літав у повітряному просторі Румунії – Зеленський
25 років без Георгія Ґонґадзе. Програма Тижня пам’яті
Усі новини...
Харківська область
Чиновницю з Харківщини та підприємця з Полтави підозрюють у "схемах" на будівництві укриттів
Ворожий FPV-дрон атакував поліцейське авто на Куп’янщині: троє поранених
На Харківщині через вибухівку постраждали діти: вони в тяжкому стані
Останні новини
09:14
За добу від атак РФ в різних областях України загинули 6 людей, 28 постраждали
08:46
Німецька поліція вилучила 400 кг кокаїну в порту Гамбурга
08:21
Генштаб: На фронті відбулось 184 бойових зіткнення
07:32
На Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
07:07
ВМС України уразили комунікаційний вузол чорноморського флоту РФ в окупованому Криму
06:48
Сили оборони України відмінусували ще 880 російських окупантів – Генштаб
06:33
У США подали до суду на Roblox і Discord через сексуальну експлуатацію та самогубство підлітка
05:38
Київська ОВА прокоментувала пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі
05:21
доповнено, відеоУдарні БпЛА вразили нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ
04:00
Пентагон розробляє "розумну" кров для використання у бойових умовах
Усі новини...
Реклама:
Реклама: