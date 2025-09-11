За день від атак РФ на Куп'янщині постраждали 10 людей

Десять людей, серед яких поліцейські та медпрацівники, постраждали за день 11 вересня в Куп'янському районі на Харківщині.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, у селі Осиново близько 9:20 російський FPV-дрон вдарив по службовому автомобілю правоохоронців: поранення і травми отримали пʼятеро поліцейських.

Реклама:

Близько 9:30 збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл села Ківшарівка. Пошкоджено авто екстреної медичної допомоги. Постраждали двоє медичних працівників.

Дослівно: "По селу Грушівка російська армія завдала авіаційного удару. Поранення дістали дві жінки віком 54 та 83 років і 50-річний чоловік. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки. Атака відбулася близько 10:30".