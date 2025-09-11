Все разделы
За день от атак РФ на Купянщине пострадали 10 человек

Татьяна ОлейникЧетверг, 11 сентября 2025, 23:23
фото - харьковская областная прокуратура

Десять человек, среди которых полицейские и медработники, пострадали за день 11 сентября в Купянском районе Харьковской области.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, в селе Осиново около 9:20 российский FPV-дрон ударил по служебному автомобилю правоохранителей: ранения и травмы получили пятеро полицейских.

Около 9:30 вооруженные силы РФ совершили артиллерийский обстрел села Ковшаровка. Повреждено авто экстренной медицинской помощи. Пострадали двое медицинских работников.

Дословно: "По селу Грушевка российская армия нанесла авиационный удар. Ранения получили две женщины в возрасте 54 и 83 лет и 50-летний мужчина. В населенном пункте повреждены жилые дома. Атака произошла около 10:30".

Харьковская областьобстрел
