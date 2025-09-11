Усі розділи
Від початку доби на фронті відбулось 141 бойове зіткнення – Генштаб

Тетяна ОлійникЧетвер, 11 вересня 2025, 23:44
фото з facebook-сторінки генштабу зсу

Від початку доби 11 вересня на фронті відбулось 141 бойове зіткнення, з них 32 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "З початку доби відбулося 141 бойове зіткнення. Противник завдав 56 авіаційних ударів, скинувши 90 керованих авіабомб, здійснив 1729 ударів дронами-камікадзе та 3257 обстрілів позицій наших військ".

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дві атаки російських загарбників.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку противник здійснив сім атак на позиції наших військ. Бої точилися в районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку російські війська 24 рази штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Греківка, Торське, Ямпіль, Шандриголове та Дробишеве.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили шість спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили одну ворожу атаку в районі Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів, Олександро-Шультине, Катеринівка, Русин, Яр, Маяк, Полтавка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 32 спроби потіснити наші підрозділи. Активність спостерігається в районах населених пунктів Промінь, Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ.

На Новопавлівському напрямку ворог 24 рази намагався прорватися поблизу населених пунктів Піддубне, Ялта, Соснівка, Іванівка, Філія, Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Полтавка та в напрямку Новоіванівки.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
