С начала суток на фронте произошло 141 боевое столкновение – Генштаб

Татьяна ОлейникЧетверг, 11 сентября 2025, 23:44
фото с facebook-страницы генштаба ВСУ

С начала суток 11 сентября на фронте состоялось 141 боевое столкновение, из них 32 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "С начала суток произошло 141 боевое столкновение. Противник нанес 56 авиационных ударов, сбросив 90 управляемых авиабомб, совершил 1729 ударов дронами-камикадзе и 3257 обстрелов позиций наших войск".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях состоялось две атаки российских захватчиков.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боевых столкновений в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного.

На Купянском направлении противник совершил семь атак на позиции наших войск. Бои шли в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении российские войска 24 раза штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Торское, Ямполь, Шандриголово и Дробышево.

На Северском направлении украинские воины сегодня отбили шесть попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григорьевки, Серебрянки, Дроновки, Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили одну вражескую атаку в районе Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Екатериновка, Русин, Яр, Маяк, Полтавка.

На Покровском направлении враг совершил 32 попытки потеснить наши подразделения. Активность наблюдается в районах населенных пунктов Луч, Никаноровка, Маяк, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Дачное, Филиал и в направлении населенного пункта Покровск.

На Новопавловском направлении враг 24 раза пытался прорваться вблизи населенных пунктов Поддубное, Ялта, Сосновка, Ивановка, Филиал, Зеленый Гай, Толстой, Малиевка, Камышеваха, Ольговское, Полтавка и в направлении Новоивановки.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
