FT: США закликають G7 ввести високі тарифи для Китаю та Індії через закупівлю нафти в Росії

США чинитимуть тиск на країни G7, щоб вдарити по Індії та Китаю різко підвищеними тарифами на купівлю російської нафти, щоб змусити РФ до мирних переговорів з Україною.

Джерело: Financial Times

Деталі: Про це виданню розповіли чотири джерела, поінформовані про ці плани.

Так, у п'ятницю під час відеоконференції міністри фінансів провідних економік G7 обговорять пропозицію США щодо низки нових заходів у зв'язку з тим, що Дональд Трамп хоче активізувати свої зусилля з укладення мирної угоди в Україні.

Цього тижня Трамп закликав ЄС запровадити до 100-відсоткові мита для Китаю та Індії, а зараз він хоче залучаючи до цього союзників по G7.

"Китайські та індійські закупівлі російської нафти фінансують військову машину Путіна і продовжують безглузде вбивство українського народу", - заявив представник Міністерства фінансів США.

Речник відмовився назвати цифру запланованих тарифів, але люди, знайомі з ситуацією, кажуть, що США запропонували рівні від 50 до 100 відсотків.

Канада, яка головує в G7 і приймала останній саміт групи в Альберті в червні, заявила, що скликала цю зустріч "після дискусій зі США".

Вона заявила, що вони "обговорять подальші заходи щодо посилення тиску на Росію та обмеження її військової техніки".

"G7 рішуче виступає проти незаконної і невиправданої війни Росії", - заявив Джон Фрагос, прес-секретар міністра фінансів Канади.

Переговори включатимуть пропозиції щодо "тарифів на країни, які продовжують фінансувати російську військову техніку", сказав канадський урядовець, який говорив на умовах анонімності.

Минулого місяця США підвищили тарифи на індійський імпорт до 50% у зв'язку з тим, що країна закуповує російську нафту. У квітні Трамп різко підвищив тарифи на китайський імпорт, але знизив їх у травні після реакції ринку.

У Брюсселі сподіваються переконати США, що вони можуть досягти аналогічного тиску за допомогою інших заходів, таких як посилення санкцій проти російських виробників енергоносіїв і перенесення на 2027 рік крайнього терміну, коли країни-члени ЄС припинять купувати російську нафту і газ.

За словами трьох європейських чиновників, це вимагатиме від Трампа тиску на Угорщину і Словаччину, які продовжують купувати російську нафту через трубопроводи і в минулому накладали вето на жорсткіші санкції ЄС.

ЄС вже обговорює, чи вводити санкції проти Китаю за купівлю дешевих російських нафти і газу.

Водночас, ЄС все ще купує близько п'ятої частини свого газу в Росії.