FT: США призывают G7 ввести высокие тарифы для Китая и Индии из-за закупки нефти в России

США будут оказывать давление на страны G7, чтобы ударить по Индии и Китаю резко повышенными тарифами на покупку российской нефти, чтобы заставить РФ к мирным переговорам с Украиной.

Источник: Financial Times

Детали: Об этом изданию рассказали четыре источника, осведомленные об этих планах.

Реклама:

Так, в пятницу во время видеоконференции министры финансов ведущих экономик G7 обсудят предложение США о ряде новых мер в связи с тем, что Дональд Трамп хочет активизировать свои усилия по заключению мирного соглашения в Украине.

На этой неделе Трамп призвал ЕС ввести до 100-процентные пошлины для Китая и Индии, а сейчас он хочет привлечь к этому союзников по G7.

"Китайские и индийские закупки российской нефти финансируют военную машину Путина и продолжают бессмысленное убийство украинского народа", - заявил представитель Министерства финансов США.

РЕКЛАМА:

Спикер отказался назвать цифру планируемых тарифов, но люди, знакомые с ситуацией, говорят, что США предложили уровни от 50 до 100 процентов.

Канада, которая председательствует в G7 и принимала последний саммит группы в Альберте в июне, заявила, что созвала эту встречу "после дискуссий с США".

Она заявила, что они "обсудят дальнейшие меры по усилению давления на Россию и ограничению ее военной техники".

"G7 решительно выступает против незаконной и неоправданной войны России", — заявил Джон Фрагос, пресс-секретарь министра финансов Канады.

Переговоры будут включать предложения по "тарифам на страны, которые продолжают финансировать российскую военную технику", сказал канадский чиновник, который говорил на условиях анонимности.

В прошлом месяце США повысили тарифы на индийский импорт до 50% в связи с тем, что страна закупает российскую нефть. В апреле Трамп резко повысил тарифы на китайский импорт, но снизил их в мае после реакции рынка.

В Брюсселе надеются убедить США, что они могут достичь аналогичного давления с помощью других мер, таких как усиление санкций против российских производителей энергоносителей и перенос на 2027 год крайнего срока, когда страны-члены ЕС прекратят покупать российскую нефть и газ.

По словам трех европейских чиновников, это потребует от Трампа давления на Венгрию и Словакию, которые продолжают покупать российскую нефть через трубопроводы и в прошлом накладывали вето на более жесткие санкции ЕС.

ЕС уже обсуждает, вводить ли санкции против Китая за покупку дешевой российской нефти и газа.

В то же время, ЕС все еще покупает около пятой части своего газа в России.