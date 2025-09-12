Росіяни вдарили по Сумах: загинув чоловік, вирувала пожежа

Одна людина загинула у місті Суми внаслідок російського удару дронами вранці 12 вересня.

Джерело: в.о. міського голови Сум Артем Кобзар та голова ОВА Олег Григоров в Telegram, Сумська обласна прокуратура в Facebook

Пряма мова очільника міста: "Два вибухи, які сьогодні чули всі в місті, – це приліт ворожих безпілотників по нежитловому приміщенню. Інформація щодо поранених або загиблих уточнюється".

Деталі: Він також оприлюднив фото охопленої вогнем будівлі у Сумах.

За словами голови ОВА Олега Григорова, у палаючій будівлі міг перебувати охоронець, наразі з ним немає зв’язку.

Через загрозу повторних ударів фахівці ДСНС не можуть розпочати рятувально-пошукові роботи та ліквідацію наслідків.

Фото Сумської ОВА

Згодом Григоров додав, що на місці влучання ворожих ударних БпЛА у Сумах тривають аварійно-пошукові роботи та ліквідація наслідків атаки.

"Залучені всі екстрені служби", – зазначив голова ОВА.

Доповнено: Пізніше він повідомив, що під завалами будівлі виявили тіло загиблого охоронця.

"Після першого влучання БпЛА чоловік ще виходив на зв’язок. Після повторного російського удару зв’язок із ним зник", – розповів Григоров.

У Сумській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни атакували безпілотниками промислову зону в м. Суми, внаслідок чого загинув 65-річний охоронець підприємства.