Россияне нанесли удар по Сумам: погиб мужчина, бушевал пожар

Один человек погиб в городе Сумы в результате российского удара дронами утром 12 сентября.

Источник: и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь и глава ОВА Олег Григоров в Telegram, Сумская областная прокуратура в Facebook

Прямая речь главы города: "Два взрыва, которые сегодня слышали все в городе, — это прилет вражеских беспилотников по нежилому помещению. Информация о раненых или погибших уточняется".

Детали: Он также обнародовал фото охваченного огнем здания в Сумах.

По словам главы ОВА Олега Григорова, в горящем здании мог находиться охранник, с ним пока нет связи.

Из-за угрозы повторных ударов специалисты ГСЧС не могут начать спасательно-поисковые работы и ликвидацию последствий.

ФОТО СУМСКОЙ ОВА

Позже Григоров добавил, что на месте попадания вражеских ударных БпЛА в Сумах продолжаются аварийно-поисковые работы и ликвидация последствий атаки.

"Привлечены все экстренные службы", – отметил глава ОВА.

Дополнено: Позже он сообщил, что под завалами здания обнаружили тело погибшего охранника.

"После первого попадания БпЛА мужчина еще выходил на связь. После повторного российского удара связь с ним пропала", – рассказал Григоров.

В Сумской областной прокуратуре уточнили, что россияне атаковали беспилотниками промышленную зону в г. Сумы, в результате чего погиб 65-летний охранник предприятия.