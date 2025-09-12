Усі розділи
Генштаб: На фронті зафіксували 195 бойових зіткнень за добу

Анастасія ПроцП'ятниця, 12 вересня 2025, 08:20
Генштаб: На фронті зафіксували 195 бойових зіткнень за добу
Ілюстративне фото: Getty Images

На фронті 11 вересня відбулось 195 бойових зіткнень, з них 60 – на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загалом протягом минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Противник завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинув 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 190 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки, Загризового, Голубівки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Торське, Шандриголове, Дробишеве, Колодязі, в напрямку населених пунктів Ямпіль, Середнє, Ставки.

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив 18 атак на позиції наших підрозділів у районах Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення в районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Катеринівка, Русин Яр, Маяк, Софіївка, Полтавка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 60 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Миколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка, Промінь, Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку Покровська.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 33 атаки на позиції українських військ поблизу населених пунктів Піддубне, Ялта, Соснівка, Іванівка, Філія, Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Полтавка та в напрямку Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив один штурм позицій українських захисників у районі Кам’янського.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався просуватися до укріплень оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Генштабросійсько-українська війна
