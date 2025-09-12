Генштаб: На фронте зафиксировали 195 боевых столкновений за сутки

На фронте 11 сентября произошло 195 боевых столкновений, из них 60 – на Покровском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Всего за прошедшие сутки зафиксировано 195 боевых столкновений.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений. Противник нанес 14 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 31 управляемую авиационную бомбу и осуществил 190 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Одрадного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки, Загризового, Голубовки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Торское, Шандриголово, Дробышево, Колодязи, в направлении населенных пунктов Ямполь, Среднее, Ставки.

На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил 18 атак на позиции наших подразделений в районах Григоровки, Серебрянки, Дроновки, Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Катериновка, Русин Яр, Маяк, Софиевка, Полтавка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 60 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Николаевка, Молодецкое, Новоукраинка, Проминь, Никаноровка, Маяк, Новоэкономичное, Родинское, Миролюбовка, Лесовка, Зверовое, Котлино, Удачное, Муравка, Дачное, Филия и в направлении Покровска.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 33 атаки на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Поддубное, Ялта, Сосновка, Ивановка, Филия, Зеленый Гай, Толстой, Малиевка, Комышуваха, Ольговское, Полтавка и в направлении Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг осуществил один штурм позиций украинских защитников в районе Каменского.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался продвигаться к укреплениям защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.