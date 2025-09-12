Принц Гаррі приїхав до Києва на запрошення українського уряду

Британський принц Гаррі несподівано приїхав до столиці України, заявивши, що прагне зробити "все можливе", щоб допомогти у відновленні поранених військовослужбовців.

Деталі: Під час поїздки до української столиці він і команда його Фонду Invictus Games мають намір детально розповісти про нові ініціативи з підтримки реабілітації поранених, з кінцевою метою надання допомоги в усіх регіонах країни.

У розмові з Guardian під час нічного поїзда до столиці герцог Сассекський сказав: "Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення".

"Ми можемо продовжувати гуманізувати людей, які беруть участь у цій війні, і те, через що вони проходять. Ми повинні тримати це в центрі уваги людей. Я сподіваюся, що ця поїздка допоможе донести це до людей, тому що дуже легко втратити чутливість до того, що відбувається", – сказав принц Гаррі.

Принц розповів, що спочатку його запросила до Києва Ольга Руднєва, засновник і генеральний директор центру Superhumans у Львові, де лікують поранених з ампутованими кінцівками. Він відвідав центр у квітні, але зустрівся з нею випадково кілька місяців тому в США.

"Я зіткнувся з Ольгою в Нью-Йорку. Це була випадкова зустріч, і я запитав її, чим я можу допомогти. Вона відповіла: "Найбільший вплив ти можеш мати, якщо приїдеш до Києва". Я мав порадитися з дружиною та британським урядом, щоб переконатися, що все гаразд. Потім прийшло офіційне запрошення", – розповів він.

"У Львові ви не бачите багато війни. Це дуже далеко на заході. Це перший раз, коли ми побачимо справжні руйнування війни", – додав принц.

Під час поїздки принц відвідає Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що він проведе час з 200 ветеранами, які також були запрошені. Він також зустрінеться з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

За його словами, поїздка до Києва дасть йому можливість поспілкуватися з ветеранами, а також побачити деякі руйнування на власні очі. Хоча "Ігри Нескорених", що проводяться раз на два роки, є основним напрямком роботи Фонду, він розширює свої програми спортивної реабілітації, щоб допомогти забезпечити можливості для реабілітації після основних ігор, в тому числі шляхом надання спортивного обладнання в Україні.

