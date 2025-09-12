Принц Гарри приехал в Киев по приглашению украинского правительства

Британский принц Гарри неожиданно приехал в столицу Украины, заявив, что стремится сделать "все возможное", чтобы помочь в восстановлении раненых военнослужащих.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: Во время поездки в украинскую столицу он и команда его Фонда Invictus Games намерены подробно рассказать о новых инициативах по поддержке реабилитации раненых, с конечной целью оказания помощи во всех регионах страны.

В разговоре с Guardian во время ночного поезда в столицу герцог Сассекский сказал: "Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления".

"Мы можем продолжать гуманизировать людей, участвующих в этой войне, и то, через что они проходят. Мы должны держать это в центре внимания людей. Я надеюсь, что эта поездка поможет донести это до людей, потому что очень легко потерять чувствительность к тому, что происходит", – сказал принц Гарри.

Принц рассказал, что сначала его пригласила в Киев Ольга Руднева, основатель и генеральный директор центра Superhumans во Львове, где лечат раненых с ампутированными конечностями. Он посетил центр в апреле, но встретился с ней случайно несколько месяцев назад в США.

"Я столкнулся с Ольгой в Нью-Йорке. Это была случайная встреча, и я спросил ее, чем я могу помочь. Она ответила: "Наибольшее влияние ты можешь иметь, если приедешь в Киев". Я должен был посоветоваться с женой и британским правительством, чтобы убедиться, что все в порядке. Затем пришло официальное приглашение", – рассказал он.

"Во Львове вы не видите много войны. Это очень далеко на западе. Это первый раз, когда мы увидим настоящие разрушения войны", – добавил принц.

Во время поездки принц посетит Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Ожидается, что он проведет время с 200 ветеранами, которые также были приглашены. Он также встретится с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

По его словам, поездка в Киев даст ему возможность пообщаться с ветеранами, а также увидеть некоторые разрушения собственными глазами. Хотя "Игры Непокоренных", проводимые раз в два года, являются основным направлением работы Фонда, он расширяет свои программы спортивной реабилитации, чтобы помочь обеспечить возможности для реабилитации после основных игр, в том числе путем предоставления спортивного оборудования в Украине.

