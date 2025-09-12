Усі розділи
З Ужгорода запустили перші поїзди євроколією до країн ЄС

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 12 вересня 2025, 11:33
фото: "Укрзалізниця"

12 вересня з Ужгорода відправилися перші прямі рейси євроколією до Братислави, Будапешта та Відня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву "Укрзалізниці"

Деталі: "280 пасажирів першими протестують нове швидке та комфортне сполучення", – зазначили в "УЗ".

Це стало можливим завдяки будівництву колії європейського стандарту, вперше за часів незалежності України, між Чопом та Ужгородом. 

Проєкт реалізований "Укрзалізницею" у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України. Фінансування забезпечили Європейська комісія (програма Connected Europe Facility) та Європейський інвестиційний банк.

"Це символ інтеграції у спільний транспортний простір ЄС. Уже сьогодні пасажири з Ужгорода можуть напряму дістатися Братислави, Будапешта та Відня. Наступний крок – масштабування таких проєктів і розширення зручних європейських маршрутів для українців", – зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

З грудня 2025 року, коли оновиться графік руху, пасажирам буде запропоновано зручні стиковки з внутрішніми рейсами. 

Зокрема, стане більше нічних поїздів, які стикуватимуться для зручної пересадки на європейський поїзд.

Крім цього, з 12 вересня 2025 року курсуватиме новий маршрут №644/647 Захонь – Берегове – Боржава. Поїзд курсуватиме євроколією 1435 мм та напряму поєднає Берегове із Захонню, важливим пересадковим вузлом, звідки відправляються численні поїзди по Угорщині, зокрема до Будапешта. 

Нагадаємо:

