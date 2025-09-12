Из Ужгорода запустили первые поезда по евроколее в страны ЕС

12 сентября из Ужгорода отправились первые прямые рейсы по евроколее в Братиславу, Будапешт и Вену.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление "Укрзализныци"

Детали: "280 пассажиров первыми протестируют новое быстрое и комфортное сообщение", – отметили в "УЗ".

Это стало возможным благодаря строительству пути европейского стандарта, впервые за время независимости Украины, между Чопом и Ужгородом.

Проект реализован "Укрзализныцей" в сотрудничестве с Министерством развития общин и территорий Украины. Финансирование обеспечили Европейская комиссия (программа Connected Europe Facility) и Европейский инвестиционный банк.

"Это символ интеграции в общее транспортное пространство ЕС. Уже сегодня пассажиры из Ужгорода могут напрямую добраться до Братиславы, Будапешта и Вены. Следующий шаг – масштабирование таких проектов и расширение удобных европейских маршрутов для украинцев", – отметил вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба.

С декабря 2025 года, когда обновится график движения, пассажирам будут предложены удобные стыковки с внутренними рейсами.

В частности, станет больше ночных поездов, которые будут стыковаться для удобной пересадки на европейский поезд.

Кроме этого, с 12 сентября 2025 года будет курсировать новый маршрут №644/647 Захонь – Берегово – Боржава. Поезд будет курсировать по евроколее 1435 мм и напрямую соединит Берегово с Захонью, важным пересадочным узлом, откуда отправляются многочисленные поезда по Венгрии, в частности в Будапешт.

