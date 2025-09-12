Нацгвардієць зробив зауваження двом п’яним молодикам – вони його побили

Увечері 10 вересня в Івано-Франківську двоє молодиків завдали тілесних ушкоджень нацгвардійцю після зауважень.

Джерело: поліція Івано-Франківщини

Деталі: Уточнюється, що під час патрулювання центральної частини Івано-Франківська військовослужбовці Нацгвардії побачили двох молодих чоловіків, які поводилися агресивно та провокували перехожих.

За даними поліції, молодики чіплялися до громадян, нецензурно висловлювались та ігнорували численні зауваження нацгвардійців. Згодом конфлікт на очах у людей переріс у бійку – одного із гвардійців повалили на землю та завдали йому численних ударів.

Уточнюється, що нацгвардійці таки затримали правопорушників та доставили їх до районного управління поліції. Ними виявилися мешканці Яремчі. Їм 22 та 17 років і обидва перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Постраждалого 25-річного військовослужбовця доставлено до лікарні.