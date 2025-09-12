Все разделы
Нацгвардеец сделал замечание двум пьяным молодым людям – они его избили

Роман ПетренкоПятница, 12 сентября 2025, 11:55
Нацгвардеец сделал замечание двум пьяным молодым людям – они его избили
иллюстративное фото: суспільне

Вечером 10 сентября в Ивано-Франковске двое молодых людей нанесли телесные повреждения нацгвардейцу после замечаний.

Источник: полиция Ивано-Франковской области

Детали: Уточняется, что во время патрулирования центральной части Ивано-Франковска военнослужащие Нацгвардии увидели двух молодых мужчин, которые вели себя агрессивно и провоцировали прохожих.

По данным полиции, молодые люди приставали к гражданам, нецензурно выражались и игнорировали многочисленные замечания нацгвардейцев. Впоследствии конфликт на глазах у людей перерос в драку – одного из гвардейцев повалили на землю и нанесли ему многочисленные удары.

Уточняется, что нацгвардейцы все же задержали правонарушителей и доставили их в районное управление полиции. Ими оказались жители Яремчи. Им 22 и 17 лет, и оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший 25-летний военнослужащий доставлен в больницу.

Ивано-ФранковскполициядракаНацгвардия
