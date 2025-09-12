Усі розділи
Орбан про дрони РФ у Польщі: "Загроза війни неминуча, а поляки у ній по вуха"

Іванна Костіна, Анастасія ПроцП'ятниця, 12 вересня 2025, 12:08
Орбан про дрони РФ у Польщі: Загроза війни неминуча, а поляки у ній по вуха
Ілюстративне фото: Getty Images

Угорський прем’єр Віктор Орбан назвав польських сусідів "по вуха у війні" після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі й заявив, що Угорщина тримає дистанцію, хоч і висловлює солідарність із Варшавою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на 24.hu

Деталі: "Давайте не будемо ігнорувати той факт, що це сталося в Польщі, поляки – наші друзі, незалежно від нинішньої політичної кон'юнктури, вони наші історичні союзники, вони близькі нам по духу, тому вони дійсно наші друзі", – сказав він.

Орбан заявив, що Угорщина повинна однією з перших чітко реагувати на все, що порушує суверенітет Польщі.

"Ми з першого моменту назвали вторгнення російських безпілотників на польську територію неприйнятним, і ми стоїмо на боці поляків, ми на 100 відсотків солідарні з ними", – сказав Орбан, який у своїй першій реакції на вторгнення дронів "забув" згадати про їх російську приналежність.

Орбан сказав про російські безпілотники, які цього тижня вторглися в польський, а отже, і в повітряний простір НАТО: "Інцидент, що стався в середу, є втіленням або притчею про небезпечні обставини, в яких ми живемо щодня".

За словами угорського прем'єр-міністра, це могло статися сьогодні або вчора, в Польщі або в Угорщині, "тому загроза війни неминуча".

Він додав, що угорці не втягнуті у війну, вони тримають дистанцію, "поляки в ній по вуха".

У ніч з вівторка на середу під час нападу Росії на Україну російські безпілотники 19 разів порушили повітряний простір Польщі.

Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що російські дрони могли вторгнутися на територію Польщі "помилково".
  • Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав маніпуляціями і дезінформацією повідомлення про те, що за вторгненням російських дронів до його країни стоїть Україна.

