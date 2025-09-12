Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Орбан о дронах РФ в Польше: "Угроза войны неизбежна, а поляки в ней по уши"

Иванна Костина, Анастасия ПроцПятница, 12 сентября 2025, 12:08
Орбан о дронах РФ в Польше: Угроза войны неизбежна, а поляки в ней по уши
Иллюстративное фото: Getty Images

Венгерский премьер Виктор Орбан назвал польских соседей "по уши в войне" после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши и заявил, что Венгрия держит дистанцию, хотя и выражает солидарность с Варшавой.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на 24.hu

Детали: "Давайте не будем игнорировать тот факт, что это произошло в Польше, поляки – наши друзья, независимо от нынешней политической конъюнктуры, они наши исторические союзники, они близки нам по духу, поэтому они действительно наши друзья", – сказал он.

Реклама:

Орбан заявил, что Венгрия должна одной из первых четко реагировать на все, что нарушает суверенитет Польши.

"Мы с первого момента назвали вторжение российских беспилотников на польскую территорию неприемлемым, и мы стоим на стороне поляков, мы на 100 процентов солидарны с ними", – сказал Орбан, который в своей первой реакции на вторжение дронов "забыл" упомянуть об их российской принадлежности.

Орбан сказал о российских беспилотниках, которые на этой неделе вторглись в польское, а следовательно, и в воздушное пространство НАТО: "Инцидент, произошедший в среду, является воплощением или притчей об опасных обстоятельствах, в которых мы живем каждый день".

РЕКЛАМА:

По словам венгерского премьер-министра, это могло произойти сегодня или вчера, в Польше или в Венгрии, "поэтому угроза войны неизбежна".

Он добавил, что венгры не втянуты в войну, они держат дистанцию, "поляки в ней по уши".

Напомним:

  • В ночь со вторника на среду во время нападения России на Украину российские беспилотники 19 раз нарушили воздушное пространство Польши.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что российские дроны могли вторгнуться на территорию Польши "по ошибке".

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал манипуляциями и дезинформацией сообщения о том, что за вторжением российских дронов в его страну стоит Украина.

ВенгрияОрбан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Руководитель САП заявил о "критических последствиях" истории с урезанием полномочий
Келлог: 19 дронов в Польше не могут быть случайностью, Путин сдвигает пределы
Российский дрон 50 минут летал в воздушном пространстве Румынии – Зеленский
25 лет без Георгия Гонгадзе. Программа Недели памяти
Польша подняла авиацию и закрыла аэропорт Люблина из-за дронов над Украиной
фотоВ Польше с украинской церкви срезали крест, посол Украины требует наказания виновных
Все новости...
Венгрия
Качка рассказал о своих первых переговорах с главой МИД Венгрии
Сибига поговорил с Сийярто об агрессии РФ и движении Украины в ЕС
Венгрия подписала 10-летнее соглашение с Shell на фоне планов ЕС отказаться от газа РФ
Последние новости
03:02
Косиняк-Камыш: Польша поддержит санкционные шаги Трампа против России
02:22
Россия хочет выкупить обратно у Турции комплексы С-400, которые продала в 2017 году
02:04
боксЖасан добыл единственную медаль для Украины на ЧМ-2025
01:40
Из-за повреждения инфраструктуры под Киевом изменены маршруты ряда поездов
01:32
Tesla прекратила продажи самой дешевой версии Cybertruck, потому что ее никто не покупает
01:24
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики из Крыма
01:04
Рубио обсудит с Нетаньяху возможность Израиля аннексировать "Западный берег"
00:22
Новый вирус-вымогатель HybridPetya обходит UEFI Secure Boot в Windows и шифрует жесткие диски
00:19
В США растет самый высокий подсолнух в мире: его вырастил украинец, который покинул страну еще подростком
23:41
Госсекретарь США еще не уверен, что российские дроны намеренно направили в Польшу
Все новости...
Реклама:
Реклама: