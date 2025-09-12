Орбан о дронах РФ в Польше: "Угроза войны неизбежна, а поляки в ней по уши"
Венгерский премьер Виктор Орбан назвал польских соседей "по уши в войне" после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши и заявил, что Венгрия держит дистанцию, хотя и выражает солидарность с Варшавой.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на 24.hu
Детали: "Давайте не будем игнорировать тот факт, что это произошло в Польше, поляки – наши друзья, независимо от нынешней политической конъюнктуры, они наши исторические союзники, они близки нам по духу, поэтому они действительно наши друзья", – сказал он.
Орбан заявил, что Венгрия должна одной из первых четко реагировать на все, что нарушает суверенитет Польши.
"Мы с первого момента назвали вторжение российских беспилотников на польскую территорию неприемлемым, и мы стоим на стороне поляков, мы на 100 процентов солидарны с ними", – сказал Орбан, который в своей первой реакции на вторжение дронов "забыл" упомянуть об их российской принадлежности.
Орбан сказал о российских беспилотниках, которые на этой неделе вторглись в польское, а следовательно, и в воздушное пространство НАТО: "Инцидент, произошедший в среду, является воплощением или притчей об опасных обстоятельствах, в которых мы живем каждый день".
По словам венгерского премьер-министра, это могло произойти сегодня или вчера, в Польше или в Венгрии, "поэтому угроза войны неизбежна".
Он добавил, что венгры не втянуты в войну, они держат дистанцию, "поляки в ней по уши".
Напомним:
- В ночь со вторника на среду во время нападения России на Украину российские беспилотники 19 раз нарушили воздушное пространство Польши.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что российские дроны могли вторгнуться на территорию Польши "по ошибке".
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал манипуляциями и дезинформацией сообщения о том, что за вторжением российских дронов в его страну стоит Украина.