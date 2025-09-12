Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Американські сенатори показали законопроєкт про визнання Росії та Білорусі спонсорами тероризму

П'ятниця, 12 вересня 2025, 12:11
Американські сенатори показали законопроєкт про визнання Росії та Білорусі спонсорами тероризму
Прапори Росії та США. Фото ілюстративне з Getty images

Двопартійна група сенаторів США представила проєкт закону, який передбачає визнання Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму, якщо вони не повернуть понад 19 тисяч викрадених українських дітей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Axios

Деталі: Законопроєкт, який має посилити тиск на Росію, представили сенатори Ліндсі Грем, Річард Блюменталь, Емі Клобучар і Кеті Бріт.

Реклама:

Наразі у США до держав-спонсорів тероризму віднесені лише Куба, Іран, Північна Корея та Сирія.

Пряма мова Грема: "У цей список важко потрапити. Але дозвольте сказати: Росія заслужила право бути в ньому. Ми попросимо лідерів обох партій дати нам можливість обговорити це і проголосувати, і ми хочемо розпочати процес уже зараз".

Зазначається, що Грем продовжує працювати над тим, щоб заручитися підтримкою Білого дому для свого окремого двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії, який уже має понад 80 співавторів.

614РЕКЛАМА:

"Ми спробуємо відкрити ще один фронт проти Росії, Путіна. Росіяни вторглися в Україну і викрали, за нашими даними, 19 546 українських дітей, відірвавши їх від родин в Україні. Яка правильна відповідь? Зробити щось із цим. Піднятися як світ і зробити так, щоб це стало абсолютно неприйнятним", – заявив сенатор.

Передісторія:

  • Українська сторона ще з 2022 року порушує перед Вашингтоном питання про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Це призвело б до міжнародної ізоляції Москви та змусило б США накладати додаткові обмеження на країни, які взаємодіють з Кремлем.
  • Адміністрація попереднього президента Байдена відкинула ці вимоги, заявивши, що це зв'язало б руки США у взаємодії з Росією в цілому і заблокувало б будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України.
  • Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі назвала Росію державою-спонсором терористичної групи Вагнера у 2023 році.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Вибухи боєприпасів на залізниці: поліція розпочала розслідування щодо порушення правил безпеки
ГУР та ССО здійснили комбіновану атаку на залізничну інфраструктуру Росії – джерело
Реакція Трампа на дрони РФ в Польщі викликала занепокоєння в Європі – Reuters
відеоУ Генштабі пояснили пошкодження залізниці на Київщині: детонація боєприпасів у поїзді
Сили оборони України уразили дронами один із найбільших російських НПЗ
ОновленоНа Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
Усі новини...
Останні новини
16:22
футболПерший пішов: українець Ванат забив у своєму дебютному матчі за "Жирону"
16:20
фотоЧерез вибухи на Київщині 28 поїздів змінили маршрути – Свириденко
16:17
Вчені виявили, що частини спалахів на Сонці на десятки мільйонів градусів гарячіші, ніж вважалося досі
16:15
У посла України в Албанії стався серцевий напад
16:08
Марченко оцінив дефіцит фінансування на 2026 рік у 16 мільярдів євро: розрахунки тривають
15:52
відеоДрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ
15:32
Прокуратура не змогла через суд знести багатоповерхівку, збудовану впритул до школи у Вінниці
15:27
Жіноча збірна України переграла Польщу та здобула бронзу Євроліги пляжного футболу
15:18
Туск закликав польських політиків зупинити хвилю "проросійських настроїв"
15:07
"Повноцінний метод лікування": вчені виявили звичку, яка може сповільнити ріст ракових клітин
Усі новини...
Реклама:
Реклама: