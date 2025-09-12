Американські сенатори показали законопроєкт про визнання Росії та Білорусі спонсорами тероризму

Двопартійна група сенаторів США представила проєкт закону, який передбачає визнання Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму, якщо вони не повернуть понад 19 тисяч викрадених українських дітей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Axios

Деталі: Законопроєкт, який має посилити тиск на Росію, представили сенатори Ліндсі Грем, Річард Блюменталь, Емі Клобучар і Кеті Бріт.

Наразі у США до держав-спонсорів тероризму віднесені лише Куба, Іран, Північна Корея та Сирія.

Пряма мова Грема: "У цей список важко потрапити. Але дозвольте сказати: Росія заслужила право бути в ньому. Ми попросимо лідерів обох партій дати нам можливість обговорити це і проголосувати, і ми хочемо розпочати процес уже зараз".

Зазначається, що Грем продовжує працювати над тим, щоб заручитися підтримкою Білого дому для свого окремого двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії, який уже має понад 80 співавторів.

"Ми спробуємо відкрити ще один фронт проти Росії, Путіна. Росіяни вторглися в Україну і викрали, за нашими даними, 19 546 українських дітей, відірвавши їх від родин в Україні. Яка правильна відповідь? Зробити щось із цим. Піднятися як світ і зробити так, щоб це стало абсолютно неприйнятним", – заявив сенатор.

Передісторія: