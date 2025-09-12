Все разделы
Американские сенаторы представили законопроект о признании России и Беларуси спонсорами терроризма

Пятница, 12 сентября 2025, 12:11
Американские сенаторы представили законопроект о признании России и Беларуси спонсорами терроризма
Флаги России и США. Фото иллюстративное из Getty images

Двухпартийная группа сенаторов США представила законопроект, который предусматривает признание России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма, если они не вернут более 19 тысяч украденных украинских детей.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Axios

Детали: Законопроект, который должен усилить давление на Россию, представили сенаторы Линдси Грэм, Ричард Блюменталь, Эми Клобучар и Кэти Брит.

Сейчас в США к государствам-спонсорам терроризма отнесены только Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

Прямая речь Грэма: "В этот список трудно попасть. Но позвольте сказать: Россия заслужила право быть в нем. Мы попросим лидеров обеих партий дать нам возможность обсудить это и проголосовать, и мы хотим начать процесс уже сейчас".

Отмечается, что Грэм продолжает работать над тем, чтобы заручиться поддержкой Белого дома для своего отдельного двухпартийного законопроекта о санкциях против России, который уже имеет более 80 соавторов.

"Мы попробуем открыть еще один фронт против России, Путина. Россияне вторглись в Украину и похитили, по нашим данным, 19 546 украинских детей, оторвав их от семей в Украине. Какой правильный ответ? Сделать что-то с этим. Подняться как мир и сделать так, чтобы это стало абсолютно неприемлемым", – заявил сенатор.

Предыстория:

  • Украинская сторона еще с 2022 года ставит перед Вашингтоном вопрос о признании России государством-спонсором терроризма. Это привело бы к международной изоляции Москвы и заставило бы США накладывать дополнительные ограничения на страны, которые взаимодействуют с Кремлем.
  • Администрация предыдущего президента Байдена отвергла эти требования, заявив, что это связало бы руки США во взаимодействии с Россией в целом и заблокировало бы любые дипломатические усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.
  • Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе назвала Россию государством-спонсором террористической группы Вагнера в 2023 году.

