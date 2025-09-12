Bild: Уряд Німеччини виділить на допомогу Україні на €10 млрд менше, ніж просило Міноборони ФРН

За даними Bild, внутрішній документ Міноборони ФРН показує, що уряд затвердив на допомогу Україні у 2026–2027 роках приблизно на 10 млрд євро менше від початкового запиту відомства.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bild

Деталі: Видання посилається на документ Федерального міністерства оборони (BMVg), надісланий наприкінці серпня депутатам Бундестагу.

Згідно з ним, ще в червні Міністерство оборони подало до Міністерства фінансів заявку на 15,8 млрд євро на наступний рік і 12,8 млрд євро на 2027 рік для військової підтримки України. Але на обидва роки було затверджено лише по 9 млрд євро, включаючи 500 млн євро, що будуть повернуті з фонду ЄС.

Це означає, що Міністерству оборони наразі бракує 10,6 млрд євро на нагальні й частково вже обіцяні оборонні проєкти для України.

Внутрішній документ Міноборони містить такий запис: "Для дотримання ліміту у 9 млрд євро у 2026 році не передбачено додаткової промислової підтримки України з укладанням контрактів у 2026 році та витратами з цього року. Крім того, заходи з контрактами 2026 року та виплатами у 2027-му довелося частково скасувати або скоригувати за обсягом".

Крім того, документ BMVg не приховує, що 9 млрд військової допомоги не відповідають уявленням міністерства. "Спочатку заявлена сума на 2026 і 2027 роки була значно вищою", – зазначено в документі.

На запит видання залучені міністерства заперечили існування різних позицій щодо потреб української оборони на найближчі роки. У однакових формулюваннях представники Міноборони та Мінфіну відповіли: "Показники, враховані під час складання бюджету, були узгоджені міністрами фінансів та оборони, тож тут існує повна єдність".

Водночас уряд "неухильно дотримується мети забезпечити Україну всіма необхідними для оборони ресурсами".

Пояснення щодо суперечливих із цією заявою даних, наведених у документі Міноборони, міністерства не надали.

