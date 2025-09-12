Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Bild: Уряд Німеччини виділить на допомогу Україні на €10 млрд менше, ніж просило Міноборони ФРН

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 12 вересня 2025, 15:04
Bild: Уряд Німеччини виділить на допомогу Україні на €10 млрд менше, ніж просило Міноборони ФРН
Ілюстративне фото: Getty Images

За даними Bild, внутрішній документ Міноборони ФРН показує, що уряд затвердив на допомогу Україні у 2026–2027 роках приблизно на 10 млрд євро менше від початкового запиту відомства.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bild

Деталі: Видання посилається на документ Федерального міністерства оборони (BMVg), надісланий наприкінці серпня депутатам Бундестагу.

Реклама:

Згідно з ним, ще в червні Міністерство оборони подало до Міністерства фінансів заявку на 15,8 млрд євро на наступний рік і 12,8 млрд євро на 2027 рік для військової підтримки України. Але на обидва роки було затверджено лише по 9 млрд євро, включаючи 500 млн євро, що будуть повернуті з фонду ЄС.

Це означає, що Міністерству оборони наразі бракує 10,6 млрд євро на нагальні й частково вже обіцяні оборонні проєкти для України.

Внутрішній документ Міноборони містить такий запис: "Для дотримання ліміту у 9 млрд євро у 2026 році не передбачено додаткової промислової підтримки України з укладанням контрактів у 2026 році та витратами з цього року. Крім того, заходи з контрактами 2026 року та виплатами у 2027-му довелося частково скасувати або скоригувати за обсягом".

614РЕКЛАМА:

Крім того, документ BMVg не приховує, що 9 млрд військової допомоги не відповідають уявленням міністерства. "Спочатку заявлена сума на 2026 і 2027 роки була значно вищою", – зазначено в документі.

На запит видання залучені міністерства заперечили існування різних позицій щодо потреб української оборони на найближчі роки. У однакових формулюваннях представники Міноборони та Мінфіну відповіли: "Показники, враховані під час складання бюджету, були узгоджені міністрами фінансів та оборони, тож тут існує повна єдність". 

Водночас уряд "неухильно дотримується мети забезпечити Україну всіма необхідними для оборони ресурсами".

Пояснення щодо суперечливих із цією заявою даних, наведених у документі Міноборони, міністерства не надали.

Нагадаємо:

  • 25 серпня до Києва приїздив віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль.
  • В ході візиту він казав, що Німеччина зобов'язалась надавати Україні 9 мільярдів євро щорічно протягом найближчих років.

Німеччинадопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповнено, відеоУдарні БпЛА вразили нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ
Керівник САП заявив про "критичні наслідки" історії з урізанням повноважень
Келлог: 19 дронів у Польщі не можуть бути випадковістю, Путін посуває межі
Російський дрон 50 хвилин літав у повітряному просторі Румунії – Зеленський
25 років без Георгія Ґонґадзе. Програма Тижня пам’яті
Польща підняла авіацію й закрила аеропорт Любліна через дрони над Україною
Усі новини...
Німеччина
Німеччина хоче посилити візові обмеження для росіян у Шенгені
У Бундестазі закликали НАТО збивати російські дрони над Україною
У Німеччині кажуть про потребу збільшити кількість активних військових на 100 тисяч – ЗМІ
Останні новини
07:32
На Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
07:07
ВМС України уразили комунікаційний вузол чорноморського флоту РФ в окупованому Криму
06:48
Сили оборони України відмінусували ще 880 російських окупантів – Генштаб
06:33
У США подали до суду на Roblox і Discord через сексуальну експлуатацію та самогубство підлітка
05:38
Київська ОВА прокоментувала пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі
05:21
доповнено, відеоУдарні БпЛА вразили нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ
04:00
Пентагон розробляє "розумну" кров для використання у бойових умовах
03:47
Британія та США готуються підписати "революційну технологічну угоду" під час візиту Трампа
03:02
Косіняк-Камиш: Польща підтримає санкційні кроки Трампа проти Росії
02:22
Росія хоче викупити назад у Туреччини комплекси С-400, які продала у 2017 році
Усі новини...
Реклама:
Реклама: