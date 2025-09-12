Киянин створив 8 "липових" навчальних закладів для працевлаштування "ухилянтів" – слідство
У Києві викрили схему фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних до удаваних приватних навчальних закладів з метою бронювання та ухилення від проходження військової служби.
Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ
Деталі: За даними слідства, мешканець Києва зареєстрував вісім псевдоосвітніх установ на підконтрольних осіб, через які фіктивно оформлював чоловіків "викладачами" за грошову винагороду.
Чоловіки натомість отримували документи, які надавали підстави для бронювання від мобілізації, хоча фактично жодної освітньої діяльності такі заклади не здійснювали. Для імітації легальної зайнятості "працівники" щомісяця перераховували "внески", з яких частково сплачувалися податки та збори, а інша частина – йшла організатору.
Під час обшуків у Києві та Вінниці за місцями проживання учасників схеми, а також у транспортних засобах, вилучено гаджети, печатки навчальних закладів, документацію та чорнові записи, що містять докази протиправної діяльності.
Організатора схеми, бухгалтера та ще трьох "директорів" навчальних закладів затримали. Їм повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.