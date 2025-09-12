Киевлянин создал 8 "липовых" учебных заведений для трудоустройства "уклонистов" – следствие

В Киеве раскрыли схему фиктивного трудоустройства военнообязанных в мнимые частные учебные заведения с целью бронирования и уклонения от прохождения военной службы.

Источник: Офис генпрокурора, СБУ

Детали: По данным следствия, житель Киева зарегистрировал восемь псевдообразовательных учреждений на подконтрольных лиц, через которые фиктивно оформлял мужчин "преподавателями" за денежное вознаграждение.

Мужчины в свою очередь получали документы, которые давали основания для бронирования от мобилизации, хотя фактически никакой образовательной деятельности такие учреждения не осуществляли. Для имитации легальной занятости "работники" ежемесячно перечисляли "взносы", из которых частично оплачивались налоги и сборы, а другая часть – шла организатору.

Во время обысков в Киеве и Виннице по местам проживания участников схемы, а также в транспортных средствах, изъяты гаджеты, печати учебных заведений, документация и черновые записи, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Организатор схемы, бухгалтер и еще три "директора" учебных заведений задержаны. Им сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ, совершенном по предварительному сговору группой лиц.