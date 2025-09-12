САП просить конфіскувати землю й будинки головного санлікаря України на понад 3 мільйона

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд визнати необґрунтованими та стягнути в дохід держави активи заступника міністра охорони здоров’я – головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна на суму більше 3,2 млн грн.

Джерело: САП, НАЗК

Деталі: 12 вересня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції та доказів, самостійно одержаних у встановленому законом порядку, заявив позов до Вищого антикорупційного суду.

За даними антикорупційних органів, у 2021–2022 роках службовець придбав дві земельні ділянки та два житлових будинки на території Київської області. Однак аналіз доходів та видатків посадовця встановив, що він не міг цього зробити за рахунок законних джерел.

За таких обставин прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими цих активів і їх стягнення в дохід держави.

Вищим антикорупційним судом за заявою прокурора у порядку забезпечення позову накладено арешт на активи, які є предметом спору.