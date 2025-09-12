Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

САП просит конфисковать землю и дома главного санврача Украины на сумму более 3 млн

Валентина РоманенкоПятница, 12 сентября 2025, 16:51
САП просит конфисковать землю и дома главного санврача Украины на сумму более 3 млн
главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. фото Минздрава

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд признать необоснованными и взыскать в доход государства активы заместителя министра здравоохранения – главного санитарного врача Украины Игоря Кузина на сумму более 3,2 млн грн.

Источник: САП, НАПК

Детали: 12 сентября прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и доказательствам, самостоятельно полученным в установленном законом порядке, подал иск в Высший антикоррупционный суд.

Реклама:

По данным антикоррупционных органов, в 2021-2022 годах чиновник приобрел два земельных участка и два жилых дома на территории Киевской области. Однако анализ его доходов и расходов установил, что он не мог этого сделать за счет законных источников.

При таких обстоятельствах прокурор САП обратился в суд с иском о признании необоснованными этих активов и их взыскании в доход государства.

Высшим антикоррупционным судом по заявлению прокурора в порядке обеспечения иска наложен арест на активы, являющиеся предметом спора.

Антикоррупционная прокуратураНАПКМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Руководитель САП заявил о "критических последствиях" истории с урезанием полномочий
Келлог: 19 дронов в Польше не могут быть случайностью, Путин сдвигает пределы
Российский дрон 50 минут летал в воздушном пространстве Румынии – Зеленский
25 лет без Георгия Гонгадзе. Программа Недели памяти
Польша подняла авиацию и закрыла аэропорт Люблина из-за дронов над Украиной
фотоВ Польше с украинской церкви срезали крест, посол Украины требует наказания виновных
Все новости...
Антикоррупционная прокуратура
Круизный катер, квартиры в Киеве: САП просит конфисковать активы экс-главы Дарницкой РГА
На экс-главу Хмельницкой МСЭК Крупу надели электронный браслет
"Выиграли битву, но не войну". Что происходит вокруг НАБУ и САП после попытки уничтожения
Последние новости
04:00
Пентагон разрабатывает "умную" кровь для использования в боевых условиях
03:47
Великобритания и США готовятся подписать "революционное технологическое соглашение" во время визита Трампа
03:02
Косиняк-Камыш: Польша поддержит санкционные шаги Трампа против России
02:22
Россия хочет выкупить обратно у Турции комплексы С-400, которые продала в 2017 году
02:04
боксЖасан добыл единственную медаль для Украины на ЧМ-2025
01:40
Из-за повреждения инфраструктуры под Киевом изменены маршруты ряда поездов
01:32
Tesla прекратила продажи самой дешевой версии Cybertruck, потому что ее никто не покупает
01:24
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики из Крыма
01:04
Рубио обсудит с Нетаньяху возможность Израиля аннексировать Западный берег
00:22
Новый вирус-вымогатель HybridPetya обходит UEFI Secure Boot в Windows и шифрует жесткие диски
Все новости...
Реклама:
Реклама: