САП просит конфисковать землю и дома главного санврача Украины на сумму более 3 млн
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд признать необоснованными и взыскать в доход государства активы заместителя министра здравоохранения – главного санитарного врача Украины Игоря Кузина на сумму более 3,2 млн грн.
Детали: 12 сентября прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и доказательствам, самостоятельно полученным в установленном законом порядке, подал иск в Высший антикоррупционный суд.
По данным антикоррупционных органов, в 2021-2022 годах чиновник приобрел два земельных участка и два жилых дома на территории Киевской области. Однако анализ его доходов и расходов установил, что он не мог этого сделать за счет законных источников.
При таких обстоятельствах прокурор САП обратился в суд с иском о признании необоснованными этих активов и их взыскании в доход государства.
Высшим антикоррупционным судом по заявлению прокурора в порядке обеспечения иска наложен арест на активы, являющиеся предметом спора.