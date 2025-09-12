САП просит конфисковать землю и дома главного санврача Украины на сумму более 3 млн

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд признать необоснованными и взыскать в доход государства активы заместителя министра здравоохранения – главного санитарного врача Украины Игоря Кузина на сумму более 3,2 млн грн.

Источник: САП, НАПК

Детали: 12 сентября прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и доказательствам, самостоятельно полученным в установленном законом порядке, подал иск в Высший антикоррупционный суд.

По данным антикоррупционных органов, в 2021-2022 годах чиновник приобрел два земельных участка и два жилых дома на территории Киевской области. Однако анализ его доходов и расходов установил, что он не мог этого сделать за счет законных источников.

При таких обстоятельствах прокурор САП обратился в суд с иском о признании необоснованными этих активов и их взыскании в доход государства.

Высшим антикоррупционным судом по заявлению прокурора в порядке обеспечения иска наложен арест на активы, являющиеся предметом спора.