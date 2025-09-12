Звільнений режимом Лукашенка політв’язень Статкевич відмовився залишати Білорусь і тепер зник

Представники білоруської опозиції та дружина колишнього кандидата у президенти Білорусі Миколи Статкевича не знають, де він, після того, як Статкевич, єдиним із 52 звільнених політв’язнів, за власним рішенням не перетнув кордон Литви.

Джерело: Reuters, "Радіо Свобода", "Суспільне", "Європейська правда"

Деталі: Агентство Reuters повідомляло, що Статкевич єдиним зі звільнених політв’язнів не перетнув кордон з Литвою. У статті є зображення з камер спостереження, як чоловік, схожий на Статкевича, сидить у зоні між КПП на кордоні Литви та Білорусі.

Реклама:

Світлана Тихановська згодом написала, що він, схоже, повернувся на територію Білорусі. Вона назвала його "справжнім героєм білоруського народу" та побажала "сили, безпеки і свободи".

Литовські прикордонники у коментарі Reuters сказали, що не бачили документів чоловіка і не можуть гарантувати, що це Статкевич, проте бачили, як він пішов назад на територію Білорусі через КПП.

На великій пресконференції звільнених політв’язнів у Вільнюсі 12 вересня Тихановська сказала, що місцеперебування Статкевича тепер невідоме.

614РЕКЛАМА:

"Те, що сталося вчора, – це не звільнення, а примусова депортація. Де зараз Микола Статкевич – невідомо. Усі звільнені повинні мати право виїхати або залишитися", – цитує її білоруська служба "Радіо Свобода".

Дружина Статкевича у коментарі "Суспільному" повідомила, що не знає про його місцеперебування.