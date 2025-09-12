Освобожденный режимом Лукашенко политзаключенный отказался покидать Беларусь и теперь пропал

Представители белорусской оппозиции и жена бывшего кандидата в президенты Беларуси Николая Статкевича не знают, где он находится, после того как Статкевич, единственный из 52 освобожденных политзаключенных, по собственному решению не пересек границу Литвы.

Источник: Reuters, "Радио Свобода", "Суспільне", "Европейская правда"

Детали: Агентство Reuters сообщало, что Статкевич единственным из освобожденных политзаключенных не пересек границу с Литвой. В статье есть изображение с камер наблюдения, как мужчина, похожий на Статкевича, сидит в зоне между КПП на границе Литвы и Беларуси.

Светлана Тихановская впоследствии написала, что он, похоже, вернулся на территорию Беларуси. Она назвала его "настоящим героем белорусского народа" и пожелала "силы, безопасности и свободы".

Литовские пограничники в комментарии Reuters сказали, что не видели документов мужчины и не могут гарантировать, что это Статкевич, однако видели, как он вернулся на территорию Беларуси через КПП.

На большой пресс-конференции освобожденных политзаключенных в Вильнюсе 12 сентября Тихановская сказала, что местонахождение Статкевича теперь неизвестно.

"То, что произошло вчера, – это не освобождение, а принудительная депортация. Где сейчас Николай Статкевич – неизвестно. Все освобожденные должны иметь право уехать или остаться", – цитирует ее белорусская служба "Радио Свобода".

Жена Статкевича в комментарии "Суспільному" сообщила, что не знает о его местонахождении.