"Слідство.Інфо": Кількість білорусів в армії РФ зросла майже у 100 разів за 3 роки

Згідно з даними Воєнної розвідки, кількість громадян Білорусі, які підписали контракт з російською армією за перше півріччя 2025 року майже у сто разів більша, ніж у 2022 році.

Джерело: розслідування "Слідства.Інфо", "Білоруського розслідувальницького центру" та KibOrg "Патріоти двох держав: як білорусів змушують воювати до смерті проти українців"

Дослівно: "Журналісти проаналізували наданий список із 1031 встановленого громадянина Білорусі, які долучилися до збройних сил Російської Федерації. Перший контракт підписано у липні 2022-го, найсвіжіший – 15 липня 2025 цього року. Кількість білоруських найманців різко збільшилася у 2023-му. Якщо роком раніше було лише шість контрактників, то 2023-го – вже 235, а 2024-го – 518".

Деталі: У 2025 році, згідно з отриманими даними від розвідки, підписання контрактів сповільнилося: на початок липня – 157 осіб. Ще у 116 добровольців не вказана дата прийняття на службу.

За даними проєкту Координаційного штабу для добровільної здачі в полон військовослужбовців ЗС РФ "Хочу жити", за перше півріччя 2025 року контракт зі Збройними силами Росії підписало 596 громадян Білорусі. Це майже у 100 разів більше, ніж за весь 2022 рік (шестеро осіб).

Дослівно: "За підрахунками журналістів, понад 10% білоруських найманців вже загинули, ще 8% – зникли безвісти. Тобто з високою ймовірністю мертвий кожен п’ятий".