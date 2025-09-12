"Слідство.Інфо": Количество белорусов в армии РФ выросло почти в 100 раз за 3 года

Согласно данным Военной разведки, количество граждан Беларуси, подписавших контракт с российской армией за первое полугодие 2025 года почти в сто раз больше, чем в 2022 году.

Источник: расследование "Слідства.Інфо", "Белорусского расследовательского центра" и KibOrg "Патриоты двух государств: как белорусов заставляют воевать до смерти против украинцев"

Дословно: "Журналисты проанализировали предоставленный список из 1031 установленного гражданина Беларуси, которые присоединились к вооруженным силам Российской Федерации. Первый контракт подписан в июле 2022-го, самый свежий – 15 июля 2025 этого года. Количество белорусских наемников резко увеличилось в 2023-м. Если годом ранее было всего шесть контрактников, то в 2023-м – уже 235, а в 2024-м – 518".

Реклама:

Детали: В 2025 году, согласно полученным данным от разведки, подписание контрактов замедлилось: на начало июля – 157 человек. Еще у 116 добровольцев не указана дата принятия на службу.

По данным проекта Координационного штаба для добровольной сдачи в плен военнослужащих ВС РФ "Хочу жить", за первое полугодие 2025 года контракт с Вооруженными силами России подписали 596 граждан Беларуси. Это почти в 100 раз больше, чем за весь 2022 год (шесть человек).

Дословно: "По подсчетам журналистов, более 10% белорусских наемников уже погибли, еще 8% – пропали без вести. То есть с высокой вероятностью мертв каждый пятый".