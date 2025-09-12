Держбезпека Грузії звинуватила СБУ у ввезенні вибухівки в країну

Служба державної безпеки Грузії 12 вересня заявила, що затримані напередодні з вибухівкою українці діяли нібито за вказівкою Служби безпеки України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия"

Деталі: За даними грузинських силовиків, ввезену до Грузії вибухівку водієві ваговоза, затриманому напередодні, нібито передали співробітники СБУ.

"Встановлено, що на території України співробітники української спецслужби передали вибухову речовину водієві ваговоза Mercedes... Було сказано, що він повинен провезти цю речовину на територію Грузії і передати конкретній особі, вказаній ними", – сказали там.

Під час допиту водій сказав, що віз вибухівку до Росії в межах операції "Павутина-2" – за аналогією з операцією СБУ 1 червня, коли Україна атакувала російські авіабази.

Але у Службі держбезпеки Грузії кажуть, що оперативні матеріали "вказують на єдине кінцеве місце – один з житлових будинків в районі Авлабарі міста Тбілісі", тому там перевіряють "інші версії", зокрема повʼязані з місцевими виборами 4 жовтня.

