Госбезопасность Грузии обвинила СБУ во ввозе взрывчатки в страну

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПятница, 12 сентября 2025, 20:17
фото: "Новости Грузия"

Служба государственной безопасности Грузии 12 сентября заявила, что задержанные накануне с взрывчаткой украинцы действовали якобы по указанию Службы безопасности Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия"

Детали: По данным грузинских силовиков, ввезенную в Грузию взрывчатку водителю грузовика, задержанному накануне, якобы передали сотрудники СБУ.

"Установлено, что на территории Украины сотрудники украинской спецслужбы передали взрывчатое вещество водителю грузовика Mercedes... Было сказано, что он должен провезти это вещество на территорию Грузии и передать конкретному лицу, указанному ими", – сказали там.

Во время допроса водитель сказал, что вез взрывчатку в Россию в рамках операции "Паутина-2" – по аналогии с операцией СБУ 1 июня, когда Украина атаковала российские авиабазы.

Но в Службе госбезопасности Грузии говорят, что оперативные материалы "указывают на единственное конечное место – один из жилых домов в районе Авлабари города Тбилиси", поэтому там проверяют "другие версии", в частности связанные с местными выборами 4 октября.

Предыстория:

  • 11 сентября в Грузии сообщили о задержании двух граждан Украины за ввоз в страну 2,4 кг сильного взрывчатого вещества гексогена.
  • Против задержанных возбудили уголовные дела по статьям о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ, а также о наркотиках.
  • В мае сотрудники Департамента патрульной полиции МВД Грузии задержали двух граждан Украины за совершение наркопреступлений, которые предусматривают до 20 лет или пожизненное заключение.

