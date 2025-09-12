Госбезопасность Грузии обвинила СБУ во ввозе взрывчатки в страну

Служба государственной безопасности Грузии 12 сентября заявила, что задержанные накануне с взрывчаткой украинцы действовали якобы по указанию Службы безопасности Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия"

Детали: По данным грузинских силовиков, ввезенную в Грузию взрывчатку водителю грузовика, задержанному накануне, якобы передали сотрудники СБУ.

"Установлено, что на территории Украины сотрудники украинской спецслужбы передали взрывчатое вещество водителю грузовика Mercedes... Было сказано, что он должен провезти это вещество на территорию Грузии и передать конкретному лицу, указанному ими", – сказали там.

Во время допроса водитель сказал, что вез взрывчатку в Россию в рамках операции "Паутина-2" – по аналогии с операцией СБУ 1 июня, когда Украина атаковала российские авиабазы.

Но в Службе госбезопасности Грузии говорят, что оперативные материалы "указывают на единственное конечное место – один из жилых домов в районе Авлабари города Тбилиси", поэтому там проверяют "другие версии", в частности связанные с местными выборами 4 октября.

Предыстория: