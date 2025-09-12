Трамп вкотре похвалився, що владнав конфлікт між Азербайджаном і "Албанією"

Американський президент Дональд Трамп вчергове заявив, що залагодив складні міжнародні конфлікти, зокрема між Азербайджаном і "Албанією", очевидно, переплутавши її з Вірменією.

Джерело: глава Білого дому 12 вересня в програмі Fox & Friends, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Я вирішив, як ви знаєте, сім воєн, сім! Я зробив так багато, включаючи Пакистан і Індію… Але деякі великі (конфлікти, – ред.) були нерозв'язними… Конго і Руанда – це тривало 31 рік. Мільйони людей загинули … Азербайджан і Албанія – це тривало багато, багато років".

Деталі: При цьому Трамп докладно описав свою зустріч у Білому домі, очевидно, з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном (не назвавши їхніх імен та країн).

"У моєму кабінеті були прем'єр-міністри і президенти. Вони сиділи так далеко одне від одного... Я сказав: "Хлопці, об’єднайтеся", – сказав американський лідер.

Один із них, за словами Трампа, заявив, що "вбивав супротивників 22 роки, другий – сім років".

"Я кажу: "Обніміться і помиріться". І в будь-якому разі ми розв'язали проблему", – сказав президент США.

Трамп також вкотре визнав, що помилково вважав "конфлікт" між Росією та Україною "найпростішим" для залагодження.

Що передувало: У серпні президент США теж заявляв, що саме він зупинив низку воєн у світі, серед яких назвав конфлікт між Азербайджаном та Албанією, переплутавши її з Вірменією.