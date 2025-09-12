Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп снова похвастался, что уладил конфликт между Азербайджаном и "Албанией"

Валентина РоманенкоПятница, 12 сентября 2025, 20:52
Трамп снова похвастался, что уладил конфликт между Азербайджаном и Албанией
Трамп. фото Getty Images

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что уладил сложные международные конфликты, в частности между Азербайджаном и "Албанией", очевидно, перепутав ее с Арменией.

Источник: глава Белого дома 12 сентября в программе Fox & Friends, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Я решил, как вы знаете, семь войн, семь! Я сделал так много, включая Пакистан и Индию... Но некоторые крупные (конфликты, – ред.) были неразрешимыми... Конго и Руанда – это длилось 31 год. Миллионы людей погибли... Азербайджан и Албания – это длилось много, много лет".

Реклама:

Детали: При этом Трамп подробно описал свою встречу в Белом доме, очевидно, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном (не назвав их имен и стран).

"В моем кабинете были премьер-министры и президенты. Они сидели так далеко друг от друга... Я сказал: "Ребята, объединитесь", – сказал американский лидер.

Один из них, по словам Трампа, заявил, что "убивал противников 22 года, второй – семь лет".

РЕКЛАМА:

"Я говорю: "Обнимитесь и помиритесь". И в любом случае мы решили проблему", – сказал президент США.

Трамп также в очередной раз признал, что ошибочно считал "конфликт" между Россией и Украиной "самым простым" для урегулирования.

Что предшествовало: В августе президент США также заявлял, что именно он остановил ряд войн в мире, среди которых назвал конфликт между Азербайджаном и Албанией, перепутав ее с Арменией.

Трамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
Reuters: США одобрили первые поставки оружия Украине за счет союзников НАТО
В ОП состоялась встреча президента со "Слугами народа"
Детективу НАБУ, который вел дело Миндыча, сообщили о новом подозрении
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку
Почти за год уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности
Все новости...
Трамп
Зеленский сравнил Келлога с системой Patriot и предложил ему гражданство
Трамп: Мое терпение к Путину быстро иссякает
Трамп заявил, что подозреваемый в убийстве его соратника задержан
Последние новости
03:14
Россияне атаковали Черкасщину дронами, есть последствия для критической инфраструктуры – ОВА
02:46
Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом
01:52
МАГАТЭ зафиксировало обстрелы и "черный дым" возле ЗАЭС
01:41
UCI сомневается в возможности проведения в Испании международных велогонок
01:12
В Германии прошла серия обысков у подозреваемых в правом экстремизме
00:30
После разговора с Трампом фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций ЕС против России
23:53
Monobank обновил "Дашборд" – теперь можно подробнее посмотреть, на что тратят деньги его клиенты
23:53
Формула-1 объявила расписание спринтерских гонок сезона-2026
23:47
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
23:40
Украинское дерби во втором туре: расписание матчей ХИТа и Kyiv Futsal в Лиге чемпионов
Все новости...
Реклама:
Реклама: