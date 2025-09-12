Трамп снова похвастался, что уладил конфликт между Азербайджаном и "Албанией"

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что уладил сложные международные конфликты, в частности между Азербайджаном и "Албанией", очевидно, перепутав ее с Арменией.

Источник: глава Белого дома 12 сентября в программе Fox & Friends, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Я решил, как вы знаете, семь войн, семь! Я сделал так много, включая Пакистан и Индию... Но некоторые крупные (конфликты, – ред.) были неразрешимыми... Конго и Руанда – это длилось 31 год. Миллионы людей погибли... Азербайджан и Албания – это длилось много, много лет".

Детали: При этом Трамп подробно описал свою встречу в Белом доме, очевидно, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном (не назвав их имен и стран).

"В моем кабинете были премьер-министры и президенты. Они сидели так далеко друг от друга... Я сказал: "Ребята, объединитесь", – сказал американский лидер.

Один из них, по словам Трампа, заявил, что "убивал противников 22 года, второй – семь лет".

"Я говорю: "Обнимитесь и помиритесь". И в любом случае мы решили проблему", – сказал президент США.

Трамп также в очередной раз признал, что ошибочно считал "конфликт" между Россией и Украиной "самым простым" для урегулирования.

Что предшествовало: В августе президент США также заявлял, что именно он остановил ряд войн в мире, среди которых назвал конфликт между Азербайджаном и Албанией, перепутав ее с Арменией.