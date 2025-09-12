Зеленський: Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами

Президент України Володимир Зеленський за підсумками Ставки 12 вересня заявив, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана українськими силами, тривають бої в прикордонні.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Головком Сирський доповів щодо ситуації на фронті, ключових напрямків. Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами.

Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат.

Продовжуємо також активно протидіяти російській штурмовій активності на Донеччині та Запоріжжі".

Деталі: Також глава держави визначив конкретні завдання для активізації роботи з партнерами заради більш оперативного постачання, а отже, більш надійного прикриття критичної інфраструктури.

Пряма мова: "Проаналізували баланс результатів і вартості наших дипстрайків. Дякую кожному підрозділу за влучність, і особливо в тому, що стосується російської логістики та паливного комплексу".