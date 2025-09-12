Усі розділи
Зеленський: Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами

Тетяна ОлійникП'ятниця, 12 вересня 2025, 20:56
Зеленський: Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами
фото - deepstate

Президент України Володимир Зеленський за підсумками Ставки 12 вересня заявив, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана українськими силами, тривають бої в прикордонні.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Головком Сирський доповів щодо ситуації на фронті, ключових напрямків. Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами.

Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат.

Продовжуємо також активно протидіяти російській штурмовій активності на Донеччині та Запоріжжі".

Деталі: Також глава держави визначив конкретні завдання для активізації роботи з партнерами заради більш оперативного постачання, а отже, більш надійного прикриття критичної інфраструктури.

Пряма мова: "Проаналізували баланс результатів і вартості наших дипстрайків. Дякую кожному підрозділу за влучність, і особливо в тому, що стосується російської логістики та паливного комплексу".

