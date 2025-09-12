Зеленский: Российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам Ставки 12 сентября заявил, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана украинскими силами, продолжаются бои в приграничье.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Главком Сырский доложил о ситуации на фронте, ключевых направлениях. Есть результаты на Сумщине: по состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами.

Реклама:

Продолжаются бои в приграничье Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности в результате понесенных потерь.

Продолжаем также активно противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой области и Запорожье".

Детали: Также глава государства определил конкретные задачи для активизации работы с партнерами ради более оперативного снабжения, а следовательно, более надежного прикрытия критической инфраструктуры.

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "Проанализировали баланс результатов и стоимости наших дипстрайков. Спасибо каждому подразделению за меткость, и особенно в том, что касается российской логистики и топливного комплекса".