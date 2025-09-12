Все разделы
Зеленский: Российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами

Татьяна ОлейникПятница, 12 сентября 2025, 20:56
Зеленский: Российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами
фото - deepstate

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам Ставки 12 сентября заявил, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана украинскими силами, продолжаются бои в приграничье.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Главком Сырский доложил о ситуации на фронте, ключевых направлениях. Есть результаты на Сумщине: по состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами.

Продолжаются бои в приграничье Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности в результате понесенных потерь.

Продолжаем также активно противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой области и Запорожье".

Детали: Также глава государства определил конкретные задачи для активизации работы с партнерами ради более оперативного снабжения, а следовательно, более надежного прикрытия критической инфраструктуры.

Прямая речь: "Проанализировали баланс результатов и стоимости наших дипстрайков. Спасибо каждому подразделению за меткость, и особенно в том, что касается российской логистики и топливного комплекса".

ЗеленскийСумы
