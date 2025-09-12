Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сікорський наразі не бачить підстав для розриву дипломатичних відносин із Росією

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 12 вересня 2025, 21:14
Сікорський наразі не бачить підстав для розриву дипломатичних відносин із Росією
Сікорський. Фото - getty images

Міністр закордонних справ і віцепремʼєр-міністр Польщі Радослав Сікорський пояснив, чому не бачить підстав для розриву дипломатичних відносин із Росією.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wyborcza.pl, про це він сказав у спілкуванні з журналістами під час візиту до Києва у пʼятницю

Деталі: Сікорського попросили прокоментувати дипломатичні наслідки для Росії після того, як її дрони порушили польський повітряний простір у ніч проти середи.

Реклама:

Він відповів, що дипломатичні відносини Києва та Варшави наразі "зводяться до взаємних викликів (очільників посольств. – Ред.) і вручення нот протесту"; крім того, для російських дипломатів є обмеження на пересування у Польщі.

"У дипломатії канали зв'язку підтримуються не тільки з друзями, але й з конкурентами та противниками. Тому станом на зараз я не бачу підстав для розриву відносин. А найкращою відповіддю на російську агресію буде солідарність з Україною та згуртованість Заходу", – вважає глава польського МЗС.

Також Сікорський заявив, що збільшення інтенсивності російських ударів після зустрічі Володимира Путіна із Дональдом Трампом свідчить про бажання РФ продовжувати загарбницьку війну.

614РЕКЛАМА:

Раніше повідомлялось, що після порушення повітряного простору Польщі польські військові поїдуть в Україну, щоб навчитися збивати дрони.

Детально про наслідки атаки читайте у статті "Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу".

РосіяПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: РФ планує дві важкі наступальні кампанії, три попередні – провалились
Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
В ОП відбулась зустріч президента зі "Слугами народу"
Детективу НАБУ, який вів справу Міндіча, повідомили про нову підозру
Трамп заявив, що Зеленському доведеться піти на угоду
Майже за рік звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності
Усі новини...
Росія
Сікорський: Посилення атак РФ після зустрічі на Алясці свідчить про намір продовжувати війну
Тільки у 2025 році РФ вивезла до таборів для перевиховання майже 11 тисяч українських дітей
Китай отримав нові партії газу з підсанкційного заводу
Останні новини
02:46
Трамп прибув до Британії з другим державним візитом
01:52
МАГАТЕ зафіксувало обстріли і "чорний дим" біля ЗАЕС
01:41
UCI сумнівається у можливості проведення в Іспанії міжнародних велогонок
01:12
У Німеччині відбулась низка обшуків у підозрюваних у правому екстремізмі
00:30
Після розмови з Трампом фон дер Ляєн анонсувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії
23:53
Monobank оновив "Дашборд" – тепер можна детальніше глянути, на що витрачають гроші його клієнти
23:53
Формула-1 оголосила розклад спринтерських гонок сезону-2026
23:47
Зеленський: РФ планує дві важкі наступальні кампанії, три попередні – провалились
23:40
Українське дербі в другому турі: розклад матчів ХІТа та Київ Футзалу в Лізі чемпіонів
23:21
Трамп знову відстрочив бан на TikTok попри анонсовану "угоду" з Китаєм
Усі новини...
Реклама:
Реклама: