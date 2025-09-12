Сикорский пока не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Россией

Министр иностранных дел и вице-премьер-министр Польши Радослав Сикорский объяснил, почему не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Россией.

Источник: как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wyborcza.pl, об этом он сказал в беседе с журналистами во время визита в Киев в пятницу

Детали: Сикорского попросили прокомментировать дипломатические последствия для России после того, как ее дроны нарушили польское воздушное пространство в ночь на среду.

Реклама:

Он ответил, что дипломатические отношения Киева и Варшавы пока "сводятся к взаимным вызовам (руководителей посольств. – Ред.) и вручению нот протеста"; кроме того, для российских дипломатов есть ограничения на передвижение в Польше.

"В дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, но и с конкурентами и противниками. Поэтому на данный момент я не вижу оснований для разрыва отношений. А лучшим ответом на российскую агрессию будет солидарность с Украиной и сплоченность Запада", – считает глава польского МИД.

Также Сикорский заявил, что увеличение интенсивности российских ударов после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом свидетельствует о желании РФ продолжать захватническую войну.

РЕКЛАМА:

Ранее сообщалось, что после нарушения воздушного пространства Польши польские военные поедут в Украину, чтобы научиться сбивать дроны.

Подробно о последствиях атаки читайте в статье "Что является целью РФ и почему НАТО не считает „нападением" атаку дронов на Польшу".