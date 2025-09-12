Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сикорский пока не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Россией

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 12 сентября 2025, 21:14
Сикорский пока не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Россией
Сикорский. Фото - getty images

Министр иностранных дел и вице-премьер-министр Польши Радослав Сикорский объяснил, почему не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Россией.

Источник: как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wyborcza.pl, об этом он сказал в беседе с журналистами во время визита в Киев в пятницу

Детали: Сикорского попросили прокомментировать дипломатические последствия для России после того, как ее дроны нарушили польское воздушное пространство в ночь на среду.

Реклама:

Он ответил, что дипломатические отношения Киева и Варшавы пока "сводятся к взаимным вызовам (руководителей посольств. – Ред.) и вручению нот протеста"; кроме того, для российских дипломатов есть ограничения на передвижение в Польше.

"В дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, но и с конкурентами и противниками. Поэтому на данный момент я не вижу оснований для разрыва отношений. А лучшим ответом на российскую агрессию будет солидарность с Украиной и сплоченность Запада", – считает глава польского МИД.

Также Сикорский заявил, что увеличение интенсивности российских ударов после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом свидетельствует о желании РФ продолжать захватническую войну.

РЕКЛАМА:

Ранее сообщалось, что после нарушения воздушного пространства Польши польские военные поедут в Украину, чтобы научиться сбивать дроны.

Подробно о последствиях атаки читайте в статье "Что является целью РФ и почему НАТО не считает „нападением" атаку дронов на Польшу".

РосcияПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
Reuters: США одобрили первые поставки оружия Украине за счет союзников НАТО
В ОП состоялась встреча президента со "Слугами народа"
Детективу НАБУ, который вел дело Миндыча, сообщили о новом подозрении
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку
Почти за год уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности
Все новости...
Росcия
Сикорский: Усиление атак РФ после встречи на Аляске свидетельствует о намерении продолжать войну
Только в 2025 году РФ вывезла в лагеря для перевоспитания почти 11 тысяч украинских детей
Китай получил новые партии газа с подсанкционного завода
Последние новости
01:52
МАГАТЭ зафиксировало обстрелы и "черный дым" возле ЗАЭС
01:41
UCI сомневается в возможности проведения в Испании международных велогонок
01:12
В Германии прошла серия обысков у подозреваемых в правом экстремизме
00:30
После разговора с Трампом фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций ЕС против России
23:53
Monobank обновил "Дашборд" – теперь можно подробнее посмотреть, на что тратят деньги его клиенты
23:53
Формула-1 объявила расписание спринтерских гонок сезона-2026
23:47
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
23:40
Украинское дерби во втором туре: расписание матчей ХИТа и Kyiv Futsal в Лиге чемпионов
23:21
Трамп снова отсрочил бан на TikTok, несмотря на анонсированное "соглашение" с Китаем
23:03
Почти полторы сотни боев произошло на фронте с начала суток – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: