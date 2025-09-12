Усі розділи
Росіяни почали залітати в Краматорськ FPV-дронами: атаковано автівку аварійної бригади

Валентина Романенко, Ольга КириленкоП'ятниця, 12 вересня 2025, 21:41
Росіяни почали залітати в Краматорськ FPV-дронами: атаковано автівку аварійної бригади
Краматорськ. скриншот мапи Deep State

У Краматорську Донецької області росіяни 12 вересня вдарили по аварійній бригаді одного з комунальних підприємств.

Джерело: Краматорська міська рада

Деталі: О 09:50 у п’ятницю із застосуванням FPV-дрона з бойовою частиною російські війська завдали удару по автівці аварійної бригади комунального підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Що передувало: За даними журналіста Сергія Горбатенка, 11 вересня ворог вперше атакував Краматорськ за допомогою FPV.

Російські терористи влучили в перехрестя вулиці Ювілейної та проспекту Незалежності (Двірцева). Без постраждалих.

Краматорськвійна
