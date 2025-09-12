Все разделы
Россияне начали залетать в Краматорск FPV-дронами: атакована машина аварийной бригады

Валентина Романенко, Ольга КириленкоПятница, 12 сентября 2025, 21:41
Россияне начали залетать в Краматорск FPV-дронами: атакована машина аварийной бригады
Краматорск. Скриншот карты Deep State

В Краматорске Донецкой области россияне 12 сентября нанесли удар по аварийной бригаде одного из коммунальных предприятий.

Источник: Краматорский городской совет

Детали: В 09:50 в пятницу с применением FPV-дрона с боевой частью российские войска нанесли удар по автомобилю аварийной бригады коммунального предприятия. К счастью, обошлось без пострадавших.

Что предшествовало: По данным журналиста Сергея Горбатенко, 11 сентября враг впервые атаковал Краматорск с помощью FPV.

Российские террористы попали в перекресток улицы Юбилейной и проспекта Независимости (Дворцовая). Без пострадавших.

Краматорсквойна
