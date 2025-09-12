Генштаб: На фронті з початку доби відбулось 168 бойових зіткнень

Від початку доби 12 вересня на фронті відбулось 168 бойових зіткнень, з них 37 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "З початку доби відбулося 168 боєзіткнень. Противник завдав одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 88 КАБ, залучив для ураження 2236 дронів-камікадзе та здійснив 3593 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів".

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 2 атаки російських загарбників.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку противник здійснив сім атак на позиції наших військ. Бої точилися у районі Голубівки та в напрямку Піщаного, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районі Колодязів та у напрямку населених пунктів Шандриголове, Ставки.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні вже відбили 16 з 18 спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Виїмка.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили п’ять ворожих атак в районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Щербинівка, Катеринівка, Олександро-Калинове та у напрямку Плещіївки, Степанівки, Полтавки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 37 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Маяк, Затишок, Новоекономічне, Миколаївка, Миролюбівка, Удачне, Муравка, Дачне, Новоукраїнка та в бік населених пунктів Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Новопідгородне, Філія.

На Новопавлівському напрямку ворог 10 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Вороне, Маліївка, Тернове, Новомиколаївка, Ольгівське та в напрямку Філії, Іванівки. Бої продовжуються в одній локації.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогір’я та Залізничне.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська двічі атакували в бік Малої Токмачки та Новоданилівки. Авіація агресора завдала ударів по районах населених пунктів Новояковлівка та Веселянка.

На Придніпровському напрямку ворог провів дві марні атаки на позиції наших захисників, водночас завдав авіаудару в районі населеного пункту Львове.