Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: На фронті з початку доби відбулось 168 бойових зіткнень

Тетяна ОлійникП'ятниця, 12 вересня 2025, 23:13
Генштаб: На фронті з початку доби відбулось 168 бойових зіткнень
фото - генштаб зсу

Від початку доби 12 вересня на фронті відбулось 168 бойових зіткнень, з них 37 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "З початку доби відбулося 168 боєзіткнень. Противник завдав одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 88 КАБ, залучив для ураження 2236 дронів-камікадзе та здійснив 3593 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів".

Реклама:

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 2 атаки російських загарбників.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку противник здійснив сім атак на позиції наших військ. Бої точилися у районі Голубівки та в напрямку Піщаного, Нової Кругляківки.

614РЕКЛАМА:

На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районі Колодязів та у напрямку населених пунктів Шандриголове, Ставки.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні вже відбили 16 з 18 спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Виїмка.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили п’ять ворожих атак в районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Щербинівка, Катеринівка, Олександро-Калинове та у напрямку Плещіївки, Степанівки, Полтавки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 37 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Маяк, Затишок, Новоекономічне, Миколаївка, Миролюбівка, Удачне, Муравка, Дачне, Новоукраїнка та в бік населених пунктів Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Новопідгородне, Філія.

На Новопавлівському напрямку ворог 10 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Вороне, Маліївка, Тернове, Новомиколаївка, Ольгівське та в напрямку Філії, Іванівки. Бої продовжуються в одній локації.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогір’я та Залізничне.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська двічі атакували в бік Малої Токмачки та Новоданилівки. Авіація агресора завдала ударів по районах населених пунктів Новояковлівка та Веселянка.

На Придніпровському напрямку ворог провів дві марні атаки на позиції наших захисників, водночас завдав авіаудару в районі населеного пункту Львове.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: РФ планує дві важкі наступальні кампанії, три попередні – провалились
Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
В ОП відбулась зустріч президента зі "Слугами народу"
Детективу НАБУ, який вів справу Міндіча, повідомили про нову підозру
Трамп заявив, що Зеленському доведеться піти на угоду
Майже за рік звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності
Усі новини...
Генштаб
Якщо росіяни масово запускатимуть дрони з SIM-картами, може знадобитися відключення мобільного інтернету
Генштаб: На фронті зафіксували 195 бойових зіткнень за добу
Від початку доби на фронті відбулось 141 бойове зіткнення – Генштаб
Останні новини
02:46
Трамп прибув до Британії з другим державним візитом
01:52
МАГАТЕ зафіксувало обстріли і "чорний дим" біля ЗАЕС
01:41
UCI сумнівається у можливості проведення в Іспанії міжнародних велогонок
01:12
У Німеччині відбулась низка обшуків у підозрюваних у правому екстремізмі
00:30
Після розмови з Трампом фон дер Ляєн анонсувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії
23:53
Monobank оновив "Дашборд" – тепер можна детальніше глянути, на що витрачають гроші його клієнти
23:53
Формула-1 оголосила розклад спринтерських гонок сезону-2026
23:47
Зеленський: РФ планує дві важкі наступальні кампанії, три попередні – провалились
23:40
Українське дербі в другому турі: розклад матчів ХІТа та Київ Футзалу в Лізі чемпіонів
23:21
Трамп знову відстрочив бан на TikTok попри анонсовану "угоду" з Китаєм
Усі новини...
Реклама:
Реклама: