Генштаб: На фронте с начала суток произошло 168 боевых столкновений

С начала суток 12 сентября на фронте произошло 168 боевых столкновений, из них 37 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "С начала суток произошло 168 боестолкновений. Противник нанес один ракетный и 57 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 88 КАБ, привлек для поражения 2236 дронов-камикадзе и совершил 3593 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях состоялось 2 атаки российских захватчиков.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного, Кутьковки.

На Купянском направлении противник совершил семь атак на позиции наших войск. Бои шли в районе Голубовки и в направлении Песчаного, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районе Колодязов и в направлении населенных пунктов Шандриголово, Ставки.

На Северском направлении украинские воины сегодня уже отбили 16 из 18 попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Выемка.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили пять вражеских атак в районе Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 12 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербиновка, Екатериновка, Александро-Калиново и в направлении Плещеевки, Степановки, Полтавки.

На Покровском направлении враг совершил 37 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Маяк, Уют, Новоэкономичное, Николаевка, Миролюбовка, Удачное, Муравка, Дачное, Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Мирноград, Луч, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Молодецкое, Новоподгородное, Филиал.

На Новопавловском направлении враг 10 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Вороное, Малиевка, Терновое, Новониколаевка, Ольговское и в направлении Филиалы, Ивановки. Бои продолжаются в одной локации.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогорье и Железнодорожное.

На Ореховском направлении захватнические войска дважды атаковали в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки. Авиация агрессора нанесла удары по районам населенных пунктов Новояковлевка и Веселянка.

На Приднепровском направлении враг провел две бесполезные атаки на позиции наших защитников, одновременно нанес авиаудар в районе населенного пункта Львовское.