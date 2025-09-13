Усі розділи
США відхилили план Китаю створити заповідник на спірному рифі біля Філіппін

Ольга КацімонСубота, 13 вересня 2025, 05:12
США відхилили план Китаю створити заповідник на спірному рифі біля Філіппін
Сполучені Штати підтримали Філіппіни у відхиленні плану Китаю створити національний природний заповідник на рифі Скарборо у Південно-Китайському морі, назвавши цю ініціативу "дестабілізуючою".

Джерело: Bloomberg

Деталі: Державний секретар США Марко Рубіо заявив у п’ятницю, що дії Пекіна є "ще однією примусовою спробою просунути sweeping-територіальні та морські претензії у Південно-Китайському морі за рахунок його сусідів". Він додав, що кроки Китаю "продовжують підривати регіональну стабільність".

Філіппінський уряд у п’ятницю подав офіційний дипломатичний протест. Як повідомила речниця МЗС Анхеліка Ескалона, це є "рішучим і однозначним вираженням заперечень Філіппін проти дій Китаю".

Пекін ухвалив рішення через Держраду КНР, яка затвердила пропозицію Міністерства природних ресурсів створити національний заповідник на рифі Скарборо (Китай називає його островом Хуан’янь). На цей об’єкт також претендують Філіппіни.

Китай продовжує наполягати на своїх претензіях на ресурси Південно-Китайського моря, попри рішення міжнародного трибуналу 2016 року, яке визнало їх незаконними. Рубіо підкреслив, що США закликають Китай поважати це рішення та припинити перешкоджати філіппінським рибалкам у районі рифу Скарборо.

