США отклонили план Китая создать заповедник на спорном рифе у Филиппин

Соединённые Штаты поддержали Филиппины в отклонении плана Китая создать национальный природный заповедник на рифе Скарборо в Южно-Китайском море, назвав эту инициативу "дестабилизирующей".

Детали: Госсекретарь США Марко Рубио заявил в пятницу, что действия Пекина являются "ещё одной принудительной попыткой продвинуть чрезмерные территориальные и морские претензии в Южно-Китайском море за счёт соседей". Он добавил, что шаги Китая "продолжают подрывать региональную стабильность".

Правительство Филиппин в пятницу подало официальный дипломатический протест. Как сообщила представитель МИД Анхелика Эскалона, это является "решительным и однозначным выражением возражений Филиппин против действий Китая".

Пекин принял решение через Госсовет КНР, который утвердил предложение Министерства природных ресурсов о создании национального заповедника на рифе Скарборо (Китай называет его островом Хуанъянь). На этот объект также претендуют Филиппины.

Китай продолжает настаивать на своих претензиях на ресурсы Южно-Китайского моря, несмотря на решение международного трибунала 2016 года, признавшего их незаконными. Рубио подчеркнул, что США призывают Китай уважать это решение и прекратить мешать филиппинским рыбакам в районе рифа Скарборо.