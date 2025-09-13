Землетрус магнітудою 7,1 стався біля узбережжя Камчатки

Біля східного узбережжя Камчатки у суботу стався землетрус магнітудою 7,1.

Джерело: Reuters з посиланням на Німецький центр геонаук (GFZ)

Деталі: За даними GFZ, осередок підземних поштовхів залягав на глибині близько 10 км. Водночас Геологічна служба США (USGS) оцінила магнітуду у 7,4 бала з глибиною 39,5 км.

Реклама:

Тихоокеанський центр попередження про цунамі заявив, що землетрус може становити загрозу виникнення цунамі.

У Японії, розташованій на південний захід від Камчатського півострова, попередження про цунамі не оголошувалося.