Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Землетрус магнітудою 7,1 стався біля узбережжя Камчатки

Ольга КацімонСубота, 13 вересня 2025, 06:25
Землетрус магнітудою 7,1 стався біля узбережжя Камчатки
Getty Images

Біля східного узбережжя Камчатки у суботу стався землетрус магнітудою 7,1.

Джерело: Reuters з посиланням на Німецький центр геонаук (GFZ)

Деталі: За даними GFZ, осередок підземних поштовхів залягав на глибині близько 10 км. Водночас Геологічна служба США (USGS) оцінила магнітуду у 7,4 бала з глибиною 39,5 км.

Реклама:

Тихоокеанський центр попередження про цунамі заявив, що землетрус може становити загрозу виникнення цунамі.

У Японії, розташованій на південний захід від Камчатського півострова, попередження про цунамі не оголошувалося.

землетрусРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: РФ планує дві важкі наступальні кампанії, три попередні – провалились
Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
В ОП відбулась зустріч президента зі "Слугами народу"
Детективу НАБУ, який вів справу Міндіча, повідомили про нову підозру
Трамп заявив, що Зеленському доведеться піти на угоду
Майже за рік звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності
Усі новини...
землетрус
Сильний землетрус сколихнув грецький острів Евбея, поштовхи відчули в Афінах
Землетрус в Афганістані забрав життя понад 800 людей, щонайменше 2800 поранені
Понад 600 людей загинули через землетрус в Афганістані
Останні новини
02:46
Трамп прибув до Британії з другим державним візитом
01:52
МАГАТЕ зафіксувало обстріли і "чорний дим" біля ЗАЕС
01:41
UCI сумнівається у можливості проведення в Іспанії міжнародних велогонок
01:12
У Німеччині відбулась низка обшуків у підозрюваних у правому екстремізмі
00:30
Після розмови з Трампом фон дер Ляєн анонсувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії
23:53
Monobank оновив "Дашборд" – тепер можна детальніше глянути, на що витрачають гроші його клієнти
23:53
Формула-1 оголосила розклад спринтерських гонок сезону-2026
23:47
Зеленський: РФ планує дві важкі наступальні кампанії, три попередні – провалились
23:40
Українське дербі в другому турі: розклад матчів ХІТа та Київ Футзалу в Лізі чемпіонів
23:21
Трамп знову відстрочив бан на TikTok попри анонсовану "угоду" з Китаєм
Усі новини...
Реклама:
Реклама: