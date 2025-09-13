Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у побережья Камчатки
Суббота, 13 сентября 2025, 06:25
У восточного побережья Камчатки в субботу произошло землетрясение магнитудой 7,1.
Источник: Reuters со ссылкой на Немецкий центр геонаук (GFZ)
Детали: По данным GFZ, эпицентр подземных толчков залегал на глубине около 10 км. В то же время Геологическая служба США (USGS) оценила магнитуду в 7,4 балла с глубиной 39,5 км.
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил, что землетрясение может представлять угрозу возникновения цунами.
В Японии, расположенной к юго-западу от Камчатского полуострова, предупреждение о цунами не объявлялось.