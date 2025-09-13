Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністри фінансів G7 обговорили, як посилити тиск на РФ задля припинення війни

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСубота, 13 вересня 2025, 09:49
Міністри фінансів G7 обговорили, як посилити тиск на РФ задля припинення війни
фото: getty images

Міністри фінансів країн G7 на зустрічі в Канаді обговорили подальші заходи щодо посилення тиску на Росію з метою припинення її війни проти України. Зокрема, домовилися прискорити обговорення подальшого використання заморожених російських активів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Мінфіну Канади, яка головує у G7

Деталі: Повідомляється, що причиною проведення цієї зустрічі G7 стала все більш агресивна позиція Росії, включаючи нещодавні бомбардування в Україні та порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками в середу, а також її небажання погодитися на припинення вогню.

Реклама:

"G7 прагне зупинити російську військову машину і зустрілася сьогодні, щоб обговорити подальше посилення економічних заходів, спрямованих на те, щоб підірвати здатність Росії фінансувати свою війну", – йдеться у повідомленні.

Міністри домовилися прискорити обговорення подальшого використання заморожених російських активів для фінансування оборони України, а також вивчити інші механізми, які б дозволили ще більше збільшити фінансову підтримку України.

"Спираючись на нещодавні кроки Канади, Європейського Союзу та Великої Британії щодо зниження граничної ціни на російську нафту з 60 до 47,60 доларів США за барель, міністри G7 також обговорили широкий спектр можливих економічних заходів для посилення тиску на Росію, включаючи подальші санкції та торговельні заходи, такі як тарифи, проти тих, хто підтримує російські військові дії", – йдеться також у повідомленні.

614РЕКЛАМА:

Передісторія:

G7санкціїРосіяросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Детективу НАБУ, який вів справу Міндіча, повідомили про нову підозру
Трамп заявив, що Зеленському доведеться піти на угоду
Майже за рік звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності
Відео, фотоЧерез пожежу в ужгородській лікарні загинув 74-річний пацієнт
ЗМІ: Дах будинка у Польщі під час вторгнення БпЛА розвалив не дрон, а ракета з F-16
У Євросоюзі схвалили рекомендації щодо виходу українців зі статусу тимчасового захисту
Усі новини...
G7
США скликає G7 для обговорення економічного тиску на РФ
FT: США закликають G7 ввести високі тарифи для Китаю та Індії через закупівлю нафти в Росії
Глави МЗС країн G7 проведуть віртуальну зустріч
Останні новини
19:45
ШІ-технології дісталися до Бога: як мільйони людей звертаються до вищих сил через чат-боти
19:36
Українська Swarmer залучила $15 млн на розвиток ройових дронів зі ШІ
19:27
Нацбанк показав курс долара і євро на середу 17 вересня
19:24
ЗМІ: Дрон "Гербера", який наприкінці липня упав у Литві, був запущений з території Білорусі
19:08
У метро Києва під час обстрілів перестали пускати місцевого пса: активісти просять відреагувати
19:04
OpenAI запускає ChatGPT із батьківським контролем для підлітків
18:59
США скасували запроваджені за Байдена обмеження на безвізові поїздки для Угорщини
18:52
фотоБудинок Девіда Лінча у Голлівуді виставили на продаж
18:49
Імпорт електромобілів подвоївся: яка їхня загальна митна вартість
18:48
Лукашенко помилував 25 в’язнів, зокрема засуджених за "екстремістські злочини"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: