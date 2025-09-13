Міністри фінансів G7 обговорили, як посилити тиск на РФ задля припинення війни

Міністри фінансів країн G7 на зустрічі в Канаді обговорили подальші заходи щодо посилення тиску на Росію з метою припинення її війни проти України. Зокрема, домовилися прискорити обговорення подальшого використання заморожених російських активів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Мінфіну Канади, яка головує у G7

Деталі: Повідомляється, що причиною проведення цієї зустрічі G7 стала все більш агресивна позиція Росії, включаючи нещодавні бомбардування в Україні та порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками в середу, а також її небажання погодитися на припинення вогню.

"G7 прагне зупинити російську військову машину і зустрілася сьогодні, щоб обговорити подальше посилення економічних заходів, спрямованих на те, щоб підірвати здатність Росії фінансувати свою війну", – йдеться у повідомленні.

Міністри домовилися прискорити обговорення подальшого використання заморожених російських активів для фінансування оборони України, а також вивчити інші механізми, які б дозволили ще більше збільшити фінансову підтримку України.

"Спираючись на нещодавні кроки Канади, Європейського Союзу та Великої Британії щодо зниження граничної ціни на російську нафту з 60 до 47,60 доларів США за барель, міністри G7 також обговорили широкий спектр можливих економічних заходів для посилення тиску на Росію, включаючи подальші санкції та торговельні заходи, такі як тарифи, проти тих, хто підтримує російські військові дії", – йдеться також у повідомленні.

Передісторія: